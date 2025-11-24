Гражданскую авиацию Казахстана ждет масштабная модернизация в ближайшие три года

Участие приняли руководители министерств транспорта, финансов, энергетики, промышленности и строительства, а также акимы городов Астаны и Алматы.

Премьер-министру был представлен План развития гражданской авиации на ближайшие три года с учетом мировых прогнозов по удвоению глобального авиарынка к 2040 году. Упор сделан на обеспечение высокого уровня соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Согласно результатам аудита ICAO, в текущем году данный показатель в Казахстане составляет 95,7%, что превышает мировой уровень 72, 01% и среднеевропейский 87, 92%.

Планом предусмотрена масштабная работа по модернизации аэропортовой и навигационной инфраструктуры, расширению международной и внутренней маршрутной сети. Кроме того, планируется увеличение парка воздушных судов и усиление системы подготовки специалистов для авиационной отрасли с привлечением международных учебных центров.

В ходе совещания обсуждены вопросы развития аэрохабов на базе аэропортов городов Астаны и Алматы. Для строительства второй взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации. Модернизация воздушной гавани предусматривает строительство грузового и пассажирского терминалов, обновление инфраструктуры и др. Реализация стратегической программы Horizon по модернизации аэропорта Алматы обеспечит увеличение пропускной способности. Планируется реконструкция терминалов, модернизация взлетно-посадочных полос для кратного увеличения трафика. На базе аэропорта будут созданы грузовой и технический кластеры и сервисная экосистема.

Рассмотрены вопросы субсидирования внутренних авиамаршрутов, направленных на укрепление региональной связанности. В целом, объем пассажироперевозок за 10 месяцев текущего года вырос на 6% и превысил 13 млн пассажиров.

Участниками совещания отмечен мультипликативный эффект от гражданской авиации на туризм, торговлю, региональное развитие, инвестиционную привлекательность и другие важные направления. Согласно международным оценкам, каждые 100 рабочих мест в отрасли создают до 610 дополнительных рабочих мест в смежных секторах экономики. Для расширения грузового потенциала РК обозначены перспективы развития карго-перевозок.

Премьер-министр поручил Минтранспорту совместно с АЗРК и АФМ усилить работу по цепочкам непродуктивных посредников в поставках авиатоплива, а также активизировать работу по реализации текущих и запуску новых проектов в транспортной отрасли.

Кроме того, на совещании рассмотрены подходы Министерства транспорта по реализации инфраструктурных проектов в области автодорожного строительства. Внимание уделено текущему состоянию дорог и инструментам для дальнейшего улучшения качества их покрытия.

