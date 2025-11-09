РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:35, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в авиационной безопасности

    Международная организация гражданской авиации (ИКАО) опубликовала результаты комплексного аудита авиационной безопасности (USAP-CMA), проведенного в Казахстане с 30 августа по 15 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    авиация Казахстана
    Фото: Комитет гражданской авиации

    По итогам проверки уровень соответствия международным стандартам ИКАО в Казахстане составил 95,7%. Данный результат значительно превышает мировой показатель (72,01%) и среднеевропейский уровень (87,92%).

    Показатель Казахстана является одним из самых высоких не только среди стран СНГ, но и в Евро-Азиатском регионе ИКАО (EUR/NAT). Для сравнения:

    Азербайджан — 74,66%
    Узбекистан — 85,47%
    Кыргызстан — 85,76%
    Грузия — 89,75%
    Беларусь — 91,85%
    Россия — 94,14%

    В соседних регионах аналогичные результаты демонстрируют такие государства, как ОАЭ — 98,4%, Катар — 96,72%, Саудовская Аравия — 94,41%.

    Предыдущий показатель Казахстана по авиационной безопасности составлял 83%. 

    — Нынешний показатель является отражением высокого уровня безопасности по таким критическим элементам авиационной отрасли, как основное законодательство в области авиационной безопасности, программы и правила авиационной безопасности, уполномоченный орган в области авиационной безопасности и его обязанности, квалификация и обучение персонала, предоставление технических рекомендаций, процедур и критически важной для безопасности информации, обязательства по сертификации и утверждению, обязательства по контролю качества и решению проблем в области авиационной безопасности, — пояснили в КГА.

    Соответствие данных параметров показывает высокий уровень безопасности казахстанских аэропортов, что способствует росту доверия со стороны авиакомпаний, а также получению первой категории полетов для открытия прямых рейсов в США.

    Высокая оценка ИКАО стала результатом комплексных реформ, реализуемых в авиационной отрасли, начиная с 2019 года, включая развитие Авиационной администрации Казахстана, повышение квалификации специалистов и внедрение риск-ориентированных механизмов контроля. Это также свидетельство интегрированности нашей страны в глобальную систему авиационной безопасности.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
