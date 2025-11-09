Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в авиационной безопасности

По итогам проверки уровень соответствия международным стандартам ИКАО в Казахстане составил 95,7%. Данный результат значительно превышает мировой показатель (72,01%) и среднеевропейский уровень (87,92%).

Показатель Казахстана является одним из самых высоких не только среди стран СНГ, но и в Евро-Азиатском регионе ИКАО (EUR/NAT). Для сравнения:

Азербайджан — 74,66%

Узбекистан — 85,47%

Кыргызстан — 85,76%

Грузия — 89,75%

Беларусь — 91,85%

Россия — 94,14%

В соседних регионах аналогичные результаты демонстрируют такие государства, как ОАЭ — 98,4%, Катар — 96,72%, Саудовская Аравия — 94,41%.

Предыдущий показатель Казахстана по авиационной безопасности составлял 83%.

— Нынешний показатель является отражением высокого уровня безопасности по таким критическим элементам авиационной отрасли, как основное законодательство в области авиационной безопасности, программы и правила авиационной безопасности, уполномоченный орган в области авиационной безопасности и его обязанности, квалификация и обучение персонала, предоставление технических рекомендаций, процедур и критически важной для безопасности информации, обязательства по сертификации и утверждению, обязательства по контролю качества и решению проблем в области авиационной безопасности, — пояснили в КГА.

Соответствие данных параметров показывает высокий уровень безопасности казахстанских аэропортов, что способствует росту доверия со стороны авиакомпаний, а также получению первой категории полетов для открытия прямых рейсов в США.

Высокая оценка ИКАО стала результатом комплексных реформ, реализуемых в авиационной отрасли, начиная с 2019 года, включая развитие Авиационной администрации Казахстана, повышение квалификации специалистов и внедрение риск-ориентированных механизмов контроля. Это также свидетельство интегрированности нашей страны в глобальную систему авиационной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау.