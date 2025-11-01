Аэропорт Астаны завершил ремонт взлетно-посадочной полосы

— 31 октября столичный аэропорт завершает плановый этап ремонта взлетно-посадочной полосы. Работы были выполнены в срок и направлены на повышение надежности аэродромной инфраструктуры и обеспечение безопасности полетов. На период ремонта действовали временные ограничения на прием рейсов с 10:00 до 18:00. Несмотря на это, аэропорт обеспечил обслуживание всех запланированных полетов — расписание адаптировали, усилив работу в вечерние и ночные часы, — говорится в сообщении.