Аэропорт Астаны завершил ремонт взлетно-посадочной полосы
Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны был плановым, передает агентство Kazinform.
— 31 октября столичный аэропорт завершает плановый этап ремонта взлетно-посадочной полосы. Работы были выполнены в срок и направлены на повышение надежности аэродромной инфраструктуры и обеспечение безопасности полетов. На период ремонта действовали временные ограничения на прием рейсов с 10:00 до 18:00. Несмотря на это, аэропорт обеспечил обслуживание всех запланированных полетов — расписание адаптировали, усилив работу в вечерние и ночные часы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что производственные показатели сохранились на стабильном уровне.
— Отмен рейсов из-за ремонта не было — все полеты выполнены совместно с авиакомпаниями и службами аэронавигации. С 1 ноября 2025 года аэропорт возобновляет работу в штатном режиме, — добавили в пресс-службе аэропорта.