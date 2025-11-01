РУ
    22:20, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Аэропорт Астаны завершил ремонт взлетно-посадочной полосы

    Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны был плановым, передает агентство Kazinform.

    Самолеты Эйр Астана Аэропорт Астаны Ұшақ Air Astana Астана әуежайы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — 31 октября столичный аэропорт завершает плановый этап ремонта взлетно-посадочной полосы. Работы были выполнены в срок и направлены на повышение надежности аэродромной инфраструктуры и обеспечение безопасности полетов. На период ремонта действовали временные ограничения на прием рейсов с 10:00 до 18:00. Несмотря на это, аэропорт обеспечил обслуживание всех запланированных полетов — расписание адаптировали, усилив работу в вечерние и ночные часы, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что производственные показатели сохранились на стабильном уровне.

    — Отмен рейсов из-за ремонта не было — все полеты выполнены совместно с авиакомпаниями и службами аэронавигации. С 1 ноября 2025 года аэропорт возобновляет работу в штатном режиме, — добавили в пресс-службе аэропорта.

