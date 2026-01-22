РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:19, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Мажилис одобрил протоколы ИКАО по гражданской авиации

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента был принят закон «О ратификации протокола о внесении изменений в статью 50-а) Конвенции о международной гражданской авиации и протокола о внесении изменений в статью 56 Конвенции о международной гражданской авиации», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ИКАО
    Фото: icao.int

    Документ направлен на продвижение вопроса о представительстве Республики Казахстан в органах Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также на создание благоприятных условий для улучшения имиджа страны на международной арене.

    — Благодаря этим изменениям состав Совета ИКАО увеличивается с 36 до 40 государств, а состав Аэронавигационной комиссии — с 19 до 21 члена. Совет ИКАО — это исполнительный орган, избираемый Ассамблеей ИКАО на срок три года. Он утверждает международные стандарты, руководит текущей деятельностью ИКАО, рассматривает споры между государствами и контролирует исполнение решений Ассамблеи. Аэронавигационная комиссия является ответственным техническим органом по вопросам безопасности полётов и организации воздушного движения. Количество государств-членов ИКАО увеличилось с 160 до 193. В связи с этим государства-члены ИКАО должны провести ратификацию в своих странах, — пояснил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев.

    По его словам, на сегодняшний день эти документы ратифицировали 120 государств, включая Великобританию, Францию, Сингапур и другие страны.

    — Ратификация протоколов не требует расходования бюджетных средств, — добавил министр.

    Напомним, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально опубликовала результаты комплексного аудита авиационной безопасности (USAP-CMA), проведённого в Республике Казахстан с 30 августа по 15 сентября 2025 года.

