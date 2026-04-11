Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с успешным выполнением миссии «Артемида-2»

Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, которые расширяют горизонты познания и служат источником вдохновения для новых поколений ученых, инженеров и исследователей по всему миру.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу дальнейших успехов в реализации программы «Артемида» и других инициатив в космической сфере.

Напомним, что астронавты миссии «Артемида-2» (Artemis II) вернулись на Землю, успешно приводнившись в Тихом океане в пятницу. Это первый за более чем полвека пилотируемый полет к Луне и обратно.