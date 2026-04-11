РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:16, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с успешным выполнением миссии «Артемида-2»

    Глава государства направил поздравительное письмо Президенту США по случаю успешного завершения миссии «Артемида-2», ставшей первым полетом человека к Луне за последние полвека и ознаменовавшей новую историческую веху в освоении космоса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, которые расширяют горизонты познания и служат источником вдохновения для новых поколений ученых, инженеров и исследователей по всему миру.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу дальнейших успехов в реализации программы «Артемида» и других инициатив в космической сфере.

    Напомним, что астронавты миссии «Артемида-2» (Artemis II) вернулись на Землю, успешно приводнившись в Тихом океане в пятницу. Это первый за более чем полвека пилотируемый полет к Луне и обратно.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Америка Освоение космоса США Дональд Трамп Космос
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
