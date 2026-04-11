Астронавты «Артемиды-2» вернулись с Луны — впервые за полвека

Четверо членов экипажа совершили облет Луны, в ходе которого наблюдали обширные участки ее обратной стороны, ранее недоступные для прямого наблюдения человеком. Кроме того, астронавты стали свидетелями полного солнечного затмения.

В состав экипажа вошли командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. При входе в атмосферу корабль развил скорость до 33 Махов — это сопоставимо с показателями миссий NASA эпохи Аполлон 1960–1970-х годов. Капсула «Орион» под названием Integrity выполнила снижение в автоматическом режиме.

В Центре управления полетами напряжение достигло пика, когда аппарат вошел в плотные слои атмосферы и была охвачена раскаленной плазмой в момент пикового нагрева, что привело к временной потере связи.

Особое внимание было приковано к теплозащитному экрану, который должен был выдержать экстремальные температуры при спуске. Во время предыдущего испытательного полета в 2022 году, проходившего без экипажа, на его поверхности были зафиксированы серьезные повреждения, напоминавшие рельеф лунной поверхности.

Приводнение состоялось по плану, около 17:08 по местному времени на западном побережье США (00:08 11 апреля по Гринвичу).

Миссия первых

Миссия «Артемида-2» стартовала 1 апреля. Это был второй запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System и первый пилотируемый полет как для самой ракеты, так и для корабля Orion, сообщает Space.com.

Запуск стал знаковым сразу по нескольким причинам. Впервые за более чем 50 лет люди вновь отправились к Луне — после миссии Apollo 17 в декабре 1972 года. Виктор Гловер стал первым темнокожим астронавтом, покинувшим околоземную орбиту, Кристина Кох — первой женщиной, а Джереми Хансен — первым неамериканцем, достигшими такого рубежа. Ранее за пределы орбиты Земли летали только участники программы «Аполлон» — все они были американцами.

Для полета выбрали траекторию свободного возврата с одним витком вокруг обратной стороны Луны. В отличие от этого, миссии «Аполлон» выходили на лунную орбиту, а часть из них совершала посадку. Исключением стала Apollo 13: в апреле 1970 года корабль прошел по той же траектории, но вынужденно — из-за аварии на борту.

Тогда «Аполлон-13» удалился от Земли на 400 171 километр — это был рекорд для пилотируемых полетов. Artemis II превзошел его: 6 апреля корабль отошел от Земли на 406 771 километр.

При этом экипаж подчеркивает, что не стремится надолго сохранить это достижение. По словам Джереми Хансена, задача миссии — задать новый ориентир и подтолкнуть будущие поколения к дальнейшему освоению космоса.

