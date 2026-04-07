Астронавты миссии «Артемида-2» установили рекорд удаления от Земли

Предыдущий рекорд был установлен экипажем «Аполлона-13» в 1970 году — тогда экипаж удалился от Земли примерно на 400 тысяч км. «Артемида-2» побьет этот рекорд примерно на 6,5 тысяч км.

Облет продлится около шести часов, примерно на 40 минут связь с астронавтами исчезнет. Это произойдет через несколько часов.

Ранее сообщалось, что астронавты на борту космического корабля Orion в течение суток окажутся на противоположной стороне Луны и побьют рекорд по удаленности нахождения человека от Земли. После успешного пролета мимо Луны астронавты вернутся на Землю и совершат приводнение в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

Запуск космического корабля «Орион» в рамках лунной миссии «Артемида-2» состоялся 1 апреля 2026 года с мыса Канаверал во Флориде, США. Экспедиция должна продлиться около 10 дней.

В составе экипажа — Рид Уайзман, Джереми Хансен, Кристина Кох и Виктор Гловер. Гловер стал первым афроамериканцем, а Кох — первой женщиной-астронавтом, принимающими участие в лунной миссии.

NASA объявило о создании программы «Артемида» в 2019 году. Ее цель — возвращение США на Луну, которое предполагает регулярные пилотируемые миссии и создание перевалочной базы для полетов на Марс.