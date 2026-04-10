Когда ожидается вторая фаза паводков в Казахстане, рассказали в МЧС

По его словам, в настоящее время паводковая обстановка остается стабильной.

На контроле находятся Акмолинская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

— В настоящее время пик проходит на границе Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, где критические отметки не превышены. В Акмолинской области все малые реки уже стекли в основную артерию — реку Есиль, которая проходит по территории Северо-Казахстанской области и далее направляется в Российскую Федерацию, — сообщил он.

При этом в Восточно-Казахстанской области сохраняется снегозапас в горной местности на уровне 52%.

— Вторая фаза паводков ожидается к концу мая или в середине мая. Местные исполнительные органы и службы гражданской защиты работают, все держим на контроле, — добавил Жилкайдаров.

Спикер отметил, что согласно данным «Казгидромет», в настоящее время снег остается только в горных местностях Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях.

Ранее сообщалось, что на большей части страны активная фаза паводков минимизирована. Активная фаза паводков завершена в Абайской и Карагандинской областях.