    14:03, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Когда ожидается вторая фаза паводков в Казахстане, рассказали в МЧС

    В Казахстане вторую фазу паводков ожидают в середине или к концу мая. В зоне риска остается Восточно-Казахстанская область. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РК Асет Жилкайдаров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Паводки на реке в Казахстане
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    По его словам, в настоящее время паводковая обстановка остается стабильной.

    На контроле находятся Акмолинская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

    — В настоящее время пик проходит на границе Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, где критические отметки не превышены. В Акмолинской области все малые реки уже стекли в основную артерию — реку Есиль, которая проходит по территории Северо-Казахстанской области и далее направляется в Российскую Федерацию, — сообщил он.

    При этом в Восточно-Казахстанской области сохраняется снегозапас в горной местности на уровне 52%.

    — Вторая фаза паводков ожидается к концу мая или в середине мая. Местные исполнительные органы и службы гражданской защиты работают, все держим на контроле, — добавил Жилкайдаров.

    Спикер отметил, что согласно данным «Казгидромет», в настоящее время снег остается только в горных местностях Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях.

    Ранее сообщалось, что на большей части страны активная фаза паводков минимизирована. Активная фаза паводков завершена в Абайской и Карагандинской областях.

    МЧС ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Адия Абубакир
