Кубок Билли Джин Кинга: первый матч встречи завершился победой Юлии Путинцевой
В Астане стартовало противостояние сборных Казахстана и Канады в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинга, передает корреспондент агентства Kazinform.
Первый матч встречи завершился победой второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой. Она обыграла представительницу Канады Кайлу Кросс в двух сетах — 6:3, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 36 минут и прошла на грунтовом покрытии. Победа Путинцевой позволила сборной Казахстана выйти вперед в матчевом противостоянии.
Затем будут играть Соня Жиенбаева — 130-я ракетка мира, находящаяся на 781-й ступеньке в рейтинге и чемпионка США 2019 года Бьянка Андрееску.
В парном испытании померятся мастерством Анна Данилина и Жибек Куламбаева с канадками Арианой Арсено и Александрой Ваграмовой.
В субботу встретятся Юлия Путинцева с Бьянкой Андрееску, Соня Жиенбаева с Кайлой Кросс.
Ранее сообщалось, что Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах.