Кубок Билли Джин Кинга: первый матч встречи завершился победой Юлии Путинцевой

Первый матч встречи завершился победой второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой. Она обыграла представительницу Канады Кайлу Кросс в двух сетах — 6:3, 7:5.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Игра продолжалась 1 час 36 минут и прошла на грунтовом покрытии. Победа Путинцевой позволила сборной Казахстана выйти вперед в матчевом противостоянии.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Затем будут играть Соня Жиенбаева — 130-я ракетка мира, находящаяся на 781-й ступеньке в рейтинге и чемпионка США 2019 года Бьянка Андрееску.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В парном испытании померятся мастерством Анна Данилина и Жибек Куламбаева с канадками Арианой Арсено и Александрой Ваграмовой.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В субботу встретятся Юлия Путинцева с Бьянкой Андрееску, Соня Жиенбаева с Кайлой Кросс.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Ранее сообщалось, что Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах.