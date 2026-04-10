    16:55, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Кубок Билли Джин Кинга: первый матч встречи завершился победой Юлии Путинцевой

    В Астане стартовало противостояние сборных Казахстана и Канады в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Первый матч встречи завершился победой второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой. Она обыграла представительницу Канады Кайлу Кросс в двух сетах — 6:3, 7:5.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Игра продолжалась 1 час 36 минут и прошла на грунтовом покрытии. Победа Путинцевой позволила сборной Казахстана выйти вперед в матчевом противостоянии.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Затем будут играть Соня Жиенбаева — 130-я ракетка мира, находящаяся на 781-й ступеньке в рейтинге и чемпионка США 2019 года Бьянка Андрееску.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В парном испытании померятся мастерством Анна Данилина и Жибек Куламбаева с канадками Арианой Арсено и Александрой Ваграмовой.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В субботу встретятся Юлия Путинцева с Бьянкой Андрееску, Соня Жиенбаева с Кайлой Кросс.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Ранее сообщалось, что Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Адиль Саптаев
