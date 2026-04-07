    16:23, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Правила использования пенсионных накоплений на жилье меняют в Казахстане

    Приказом министра промышленности и строительства Казахстана внесены изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно Приказу теперь средства могут направляться на:

    • Внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;
    • Приобретение жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;
    • Частичное или полное погашение основного долга по ипотечному жилищному займу;
    • Рефинансирование ипотечного жилищного займа.

    Приказ вступает в силу 17 апреля 2026 года.

    Ранее использование единовременных пенсионных выплат допускалось для:

    • частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу, включая возможность проведения ремонта в рамках одного договора банка;
    • строительства индивидуального жилого дома, включая покупку земельного участка для целей ИЖС (индивидуального жилищного строительства) или ведения личного подсобного хозяйства;
    • приобретения жилья через систему жилищных строительных сбережений.

    Ранее казахстанский фонд устойчивости предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества вокруг ипотечной программы «7-20-25» и напомнил, что подача заявок полностью переведена в онлайн-формат.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
