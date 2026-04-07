Правила использования пенсионных накоплений на жилье меняют в Казахстане

Согласно Приказу теперь средства могут направляться на:

Внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;

Приобретение жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;

Частичное или полное погашение основного долга по ипотечному жилищному займу;

Рефинансирование ипотечного жилищного займа.

Приказ вступает в силу 17 апреля 2026 года.

Ранее использование единовременных пенсионных выплат допускалось для:

частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу, включая возможность проведения ремонта в рамках одного договора банка;

строительства индивидуального жилого дома, включая покупку земельного участка для целей ИЖС (индивидуального жилищного строительства) или ведения личного подсобного хозяйства;

приобретения жилья через систему жилищных строительных сбережений.

Ранее казахстанский фонд устойчивости предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества вокруг ипотечной программы «7-20-25» и напомнил, что подача заявок полностью переведена в онлайн-формат.