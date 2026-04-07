16:23, 07 Апрель 2026 | GMT +5
Правила использования пенсионных накоплений на жилье меняют в Казахстане
Приказом министра промышленности и строительства Казахстана внесены изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно Приказу теперь средства могут направляться на:
- Внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;
- Приобретение жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;
- Частичное или полное погашение основного долга по ипотечному жилищному займу;
- Рефинансирование ипотечного жилищного займа.
Приказ вступает в силу 17 апреля 2026 года.
Ранее использование единовременных пенсионных выплат допускалось для:
- частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу, включая возможность проведения ремонта в рамках одного договора банка;
- строительства индивидуального жилого дома, включая покупку земельного участка для целей ИЖС (индивидуального жилищного строительства) или ведения личного подсобного хозяйства;
- приобретения жилья через систему жилищных строительных сбережений.
Ранее казахстанский фонд устойчивости предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества вокруг ипотечной программы «7-20-25» и напомнил, что подача заявок полностью переведена в онлайн-формат.