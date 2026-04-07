Казахстанцев предупредили о мошенничестве вокруг программы «7-20-25»

Как отметили в фонде, на сегодняшний день большинство банков-участников программы полностью перешли на онлайн-формат приема заявок. Это обеспечило прозрачность, равный доступ для всех граждан и исключило возможность вмешательства в процесс рассмотрения заявок. Онлайн-очередь формируется автоматически, и любые манипуляции со стороны сотрудников банков или третьих лиц технически невозможны.

Спциалисты обратили внимание на участившиеся случаи мошенничества со стороны так называемых «помогаек», которые представляются ипотечными брокерами, консультантами или посредниками. Пользуясь популярностью программы «7-20-25», они за вознаграждение предлагают «ускорить» очередь, «забронировать» место, «гарантировать» одобрение кредита или «обеспечить» доступ к лимитам банков.

При этом, подчеркнули в организации, такие услуги являются ложными, поскольку процесс приема заявок автоматизирован и не подвержен внешнему влиянию. Банки в рамках своей компетенции также ведут борьбу с подобными проявлениями.

В фонде напомнили, что подать заявку на ипотеку и встать в очередь можно самостоятельно — быстро, бесплатно и без посредников. Граждан призвали не вступать в контакт с сомнительными посредниками и ни при каких обстоятельствах не передавать им деньги.

Отдельно отмечается, что в отделах продаж строительных компаний также могут возникать подобные ситуации. Если менеджеры предлагают «помощь» с подбором квартиры или оформлением ипотеки за вознаграждение, руководство компаний зачастую не осведомлено о таких действиях. В подобных случаях рекомендуется обращаться с жалобой напрямую к застройщику.

Кроме того, в организации предупредили о мошеннических сообщениях от имени организации в мессенджерах, включая WhatsApp. Гражданам рекомендуют не переходить по ссылкам, удалять такие сообщения и блокировать отправителей, поскольку злоумышленники могут распространять вредоносные файлы и получать доступ к персональным данным. Подчеркивается, что сотрудники фонда не ведут переписку с физическими лицами в мессенджерах.

В Казахстанском фонде устойчивости добавили, что на постоянной основе взаимодействуют с банками по вопросам профилактики мошенничества и коррупционных рисков. В случае столкновения с подобными фактами гражданам рекомендуют обращаться в правоохранительные органы. Также можно связаться с фондом по телефону: +7 (727) 277-20-25.

