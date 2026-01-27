За мошенничество со «списанием» кредитов осудили преступную группу в Астане

Организатор группы приговорён к 9 годам лишения свободы, остальные участники получили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет.

Мошенники предлагали гражданам услуги по «списанию» действующих потребительских кредитов. Взамен потерпевшим предлагали оформить новые кредитные договоры, в том числе автокредиты, обещая самостоятельно погашать ежемесячные платежи.

Жертвами схемы становились социально уязвимые категории граждан — лица с низким уровнем дохода, а также инвалиды. Находясь в сложном финансовом положении, потерпевшие соглашались на условия злоумышленников, рассчитывая на облегчение долговой нагрузки.

Однако обещания выполнены не были, а причинённый материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура города напоминает гражданам о необходимости проявления осторожности при получении предложений по ускоренному оформлению кредитов и не передавать третьим лицам персональные и финансовые данные.

В случае подозрительных ситуаций следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

