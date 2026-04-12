    20:35, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили ряд исторических и культурных достопримечательностей Бухары, включая древние архитектурные комплексы и объекты, связанные с общим культурным наследием двух народов, передает Кazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели крепость «Арк», которая была возведена в IV–III веках. За свою многовековую историю объект не раз подвергался разрушениям, но вновь восстанавливался.

    В настоящее время на его территории расположен Бухарский государственный музей-заповедник. Затем главы государств посетили комплекс «Ляби-хауз», являющийся одним из популярных мест отдыха в Бухаре.

    Здесь на одной территории размещены архитектурные шедевры — медресе и ханака Надира Диван-Беги, возведенные в XVII веке, и медресе Кукельдаш, постройка которого датируется XVI веком. Лидеры Казахстана и Узбекистана также побывали в историческом комплексе «Пои-Калян», состоящем из трех сооружений XII–XVI веков — минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири Араб. 

    Необходимо отметить, что Бухара на протяжении веков являлась одним из ключевых духовно-образовательных центров региона. В стенах местных медресе получали знания Машхур Жусуп Копеев, Нуржан Наушабаев, Шортанбай Канайулы и другие выдающиеся представители казахской интеллигенции, чьи имена вписаны в общую историю народов Казахстана и Узбекистана. Главам государств показали музей-келью Машхура Жусупа Копеева.

    Президенты также осмотрели выставку, посвященную казахским деятелям, обучавшимся и проживавшим в Бухаре.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре. Позже главы двух стран провели неформальную встречу и ознакомились с работой ситуационного центра в Бухаре.

    Президент Узбекистана передал Президенту Казахстана ряд исторических документов. Также Токаев и Мирзиёев посетили хакатон по ИИ и ознакомились с текстильным кластером, продукция которого поставляется на экспорт.

    Дамира Кеңесбай
    Сейчас читают