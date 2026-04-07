Двое осужденных по делу Шерзата Болата просят оправдания

На странице адвоката Мейирмана Шекеева в социальных сетях опубликовано видеообращение, в котором он рассказывает подробности дела. Осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахметов не согласны с вердиктом и просят их оправдать. Они подали соответствующие кассационные жалобы.

— По делу Шерзата поступили кассационные жалобы. Однако возможность ознакомиться с ними у нас появилась только сейчас. При этом судебное заседание назначено на завтра, — говорит Шекеев.

5 июня 2025 года был оглашен приговор девяти подсудимым по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. Дело получило широкий резонанс в Казахстане, за судебным процессом наблюдали миллионы казахстанцев. Позже суд разъяснил мотивы принятого решения.

В июле 2025 года один из осужденных — Думан Ыскак — вышел на свободу после отбытия назначенного срока. Остальные фигуранты в августе того же года подали апелляционные жалобы, однако суд оставил приговор без изменений.

Трагедия произошла в ночь на 4 октября 2024 года в городе Талгаре. Возле одного из магазинов между группой молодых людей случилась драка, в ходе которой 16-летний Шерзат Болат получил ножевое ранение и скончался. Еще двое участников получили телесные повреждения.

