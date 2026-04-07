    16:02, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Двое осужденных по делу Шерзата Болата просят оправдания

    Осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата подали кассационные жалобы с просьбой об их полном оправдании. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Мейирман Шекеев, передает агентство Kazinform.

    Фото: кадр из видео

    На странице адвоката Мейирмана Шекеева в социальных сетях опубликовано видеообращение, в котором он рассказывает подробности дела. Осужденные по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахметов не согласны с вердиктом и просят их оправдать. Они подали соответствующие кассационные жалобы.

    — По делу Шерзата поступили кассационные жалобы. Однако возможность ознакомиться с ними у нас появилась только сейчас. При этом судебное заседание назначено на завтра, — говорит Шекеев.

    5 июня 2025 года был оглашен приговор девяти подсудимым по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. Дело получило широкий резонанс в Казахстане, за судебным процессом наблюдали миллионы казахстанцев. Позже суд разъяснил мотивы принятого решения.

    В июле 2025 года один из осужденных — Думан Ыскак — вышел на свободу после отбытия назначенного срока. Остальные фигуранты в августе того же года подали апелляционные жалобы, однако суд оставил приговор без изменений.

    Трагедия произошла в ночь на 4 октября 2024 года в городе Талгаре. Возле одного из магазинов между группой молодых людей случилась драка, в ходе которой 16-летний Шерзат Болат получил ножевое ранение и скончался. Еще двое участников получили телесные повреждения.

    Теги:
    Талгар Суды Приговор Дело Шерзата Болата Апелляция
    Еламан Турысбеков
