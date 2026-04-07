Касым-Жомарт Токаев подписал закон о партнерстве Казахстана и МБРР

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан».



Настоящее Соглашение направлено на оказание поддержки в реализации крупных системных реформ, предусмотренных в «Стратегии „Казахстан-2050“ — новый политический курс состоявшегося государства», для содействия достижению качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей в Республике Казахстан, сопоставимого со странами Организации экономического сотрудничества и развития.

Поддержка Группы Всемирного Банка предоставляется по направлениям, в которых Группа Всемирного Банка обладает сравнительными преимуществами в части знаний, потенциала и предшествующего взаимодействия, включая: содействие инклюзивному росту, укреплению человеческого капитала и обеспечению устойчивого и низкоуглеродного роста.

В рамках Соглашения стороны прилагают совместные усилия по оценке реализации проектов и программ, предусмотренных в рамках сотрудничества. Также будут определены меры по решению системных факторов, препятствующих их планомерной реализации, которые были обозначены в Отчете Группы Всемирного Банка.

Также в рамках Соглашения стороны предпримут конкретные меры по решению процедурных препятствий на ранних этапах проектов, которые могут привести к задержке вступления в силу инвестиционных проектов и программ, ориентированных на результат.

Ранее сообщалось, что Президент РК подписал закон о ратификации изменений в Конвенцию о гражданской авиации.