    17:05, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев подписал закон о партнерстве Казахстана и МБРР

    Казахстан расширяет сотрудничество с Международным банком реконструкции и развития, а также Международной финансовой корпорацией. Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан».

    Текст Закона публикуется в печати.

    Настоящее Соглашение направлено на оказание поддержки в реализации крупных системных реформ, предусмотренных в «Стратегии „Казахстан-2050“ — новый политический курс состоявшегося государства», для содействия достижению качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей в Республике Казахстан, сопоставимого со странами Организации экономического сотрудничества и развития.

    Поддержка Группы Всемирного Банка предоставляется по направлениям, в которых Группа Всемирного Банка обладает сравнительными преимуществами в части знаний, потенциала и предшествующего взаимодействия, включая: содействие инклюзивному росту, укреплению человеческого капитала и обеспечению устойчивого и низкоуглеродного роста.

    В рамках Соглашения стороны прилагают совместные усилия по оценке реализации проектов и программ, предусмотренных в рамках сотрудничества. Также будут определены меры по решению системных факторов, препятствующих их планомерной реализации, которые были обозначены в Отчете Группы Всемирного Банка.

    Также в рамках Соглашения стороны предпримут конкретные меры по решению процедурных препятствий на ранних этапах проектов, которые могут привести к задержке вступления в силу инвестиционных проектов и программ, ориентированных на результат.

    Ранее сообщалось, что Президент РК подписал закон о ратификации изменений в Конвенцию о гражданской авиации.

     

    Акорда Закон и право Касым-Жомарт Токаев Экономика
    Зарина Жакупова
