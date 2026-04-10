Президент: Наука должна работать на нужды экономики и общества

— Еще один важный вопрос. Следует эффективно использовать научный потенциал во благо страны. Открытия наших ученых не должны оставаться сугубо кабинетными достижениями.

Надо осуществлять проекты, которые дают конкретные результаты и могут быть внедрены в производство. Одним словом, наука должна работать на нужды экономики и общества. Эта задача, имеющая особое значение для развития нашей страны, должна постоянно быть в центре внимания Правительства.

Именно на этом непоколебимом принципе строят свою стратегию ведущие мировые компании. Глобальные технологические гиганты включают в число своих приоритетов развитие образования и науки, оперативное внедрение научных инноваций в производственный процесс.

Такие компании лидируют и по рекрутированию талантов. Опыт мировых флагманов XXI века подтверждает, что развитие технологий и инноваций — важнейшее и неотъемлемое условие прогресса.

— Несомненно, очень хорошим показателем служит увеличение количества проектов в этой сфере. Прежде всего стоит отметить, что сегодня университеты превращаются в технологические хабы.

Например, в прошлом году врачи Центра сердца University Medical Center создали уникальную разработку — инновационный медицинский аппарат ALEM (Astana Life Ex-situ Machine), который можно по праву назвать самым значимым научным достижением 2025 года.

Это устройство позволяет поддерживать функциональность донорского органа вне тела человека более 24 часов. Подобные уникальные открытия демонстрируют высокий потенциал казахстанской науки.

— Тем не менее в этой сфере остается немало нерешенных проблем. Как вы знаете, в марте я посетил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, где обсудил с представителями научного сообщества ряд вопросов. В первую очередь я отметил необходимость жесткой дисциплины и четкой приоритизации в финансировании науки. Главной целью должно быть не номинальное освоение бюджета, а реализация проектов, приносящих пользу обществу.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, где рассказал о мерах системной поддержки науки.