    13:32, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Миссию инициативы «Таза Қазақстан» напомнил Глава государства

    Глава государства напомнил о значимости общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» на церемонии награждения ученых, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    субботник
    Фото: акимат области Улытау

    — Крайне важно сформировать в обществе культуру чистоты и бережного отношения к природе. Здесь я хочу особо отметить общенациональный проект «Таза Қазақстан». Суть этой инициативы не ограничивается благоустройством городов и сел. Ее основная миссия заключается в обновлении общественного сознания, благодаря чему мы сможем пробудить в наших гражданах неравнодушное отношение к судьбе Родины, сопричастность к построению нашего общего будущего.

    Только там, где во главу угла поставлены такие ценности, как ответственность, справедливость и взаимное уважение, возможны рост и процветание. Эти установки разделяют все цивилизованные государства и народы. Именно они легли в основу новой Народной Конституции.

    — Мы встали на путь развития, стали конкурентоспособной на глобальном уровне страной. У нас есть значимые достижения. В первую очередь, это высокое качество человеческого капитала, — отметил Президент.

    Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, где рассказал о мерах системной поддержки науки, напомнил об общей ответственности государства и родителей за воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи, поручил усилить подготовку инженерно-технических специалистов.

    Наука Касым-Жомарт Токаев Таза Қазақстан Акорда Президент Казахстана Ученые Экология
    Динара Жусупбекова
