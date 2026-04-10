Миссию инициативы «Таза Қазақстан» напомнил Глава государства

— Крайне важно сформировать в обществе культуру чистоты и бережного отношения к природе. Здесь я хочу особо отметить общенациональный проект «Таза Қазақстан». Суть этой инициативы не ограничивается благоустройством городов и сел. Ее основная миссия заключается в обновлении общественного сознания, благодаря чему мы сможем пробудить в наших гражданах неравнодушное отношение к судьбе Родины, сопричастность к построению нашего общего будущего.

Только там, где во главу угла поставлены такие ценности, как ответственность, справедливость и взаимное уважение, возможны рост и процветание. Эти установки разделяют все цивилизованные государства и народы. Именно они легли в основу новой Народной Конституции.

— Мы встали на путь развития, стали конкурентоспособной на глобальном уровне страной. У нас есть значимые достижения. В первую очередь, это высокое качество человеческого капитала, — отметил Президент.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, где рассказал о мерах системной поддержки науки, напомнил об общей ответственности государства и родителей за воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи, поручил усилить подготовку инженерно-технических специалистов.