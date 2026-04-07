Выбросы на угольных ТЭЦ в Казахстане сократят на 34%

Во исполнение поручения Главы государства Правительством 20 марта 2026 года утвержден национальный проект «Развитие угольной генерации».

По словам министра, документ предусматривает реализацию комплекса инвестиционных проектов суммарной установленной мощностью порядка 7,8 ГВт.

Ключевыми направлениями реализации нацпроекта определены:

ввод новых высокоэффективных мощностей угольной генерации на основе передовых технологических решений;

внедрение современных систем очистки и снижение негативного воздействия на окружающую среду;

поэтапная модернизация действующих угольных электростанций с повышением их эффективности и надёжности;

наращивание объёмов добычи угля, а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры;

повышение квалификации персонала, улучшение условий труда и усиление социальной защищенности работников отрасли;

привлечение долгосрочного финансирования и формирование устойчивой инвестиционной базы.

Особое внимание уделяется применению технологий «чистого угля», направленных на повышение экологичности и эффективности угольной генерации.

Параллельно будет обеспечено внедрение современных систем очистки дымовых газов, включая технологии глубокой фильтрации с улавливанием твердых частиц и тяжелых металлов, что позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Отдельным перспективным направлением Аккенженов назвал развитие газификации угля, что открывает возможности для более экологичного использования угольных ресурсов.

В результате реализации нацпроекта ожидается достижение следующих ключевых эффектов:

снижение уровня износа основного генерирующего оборудования и повышение надежности энергосистемы;

сокращение выбросов загрязняющих веществ на угольных электростанциях на 34%;

внедрение современных технологий «чистого угля» с обеспечением экологической устойчивости отрасли;

повышение энергоэффективности угольных электростанций и снижение удельных затрат на производство электроэнергии;

создание новых рабочих мест, а также развитие промышленной и сопутствующей инфраструктуры.

Нацпроект предусматривает комплексное развитие генерирующих мощностей, включая строительство восьми новых объектов угольной генерации мощностью 5,3 ГВт, а также модернизацию, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 11 действующих энергоисточников мощностью 2,5 ГВт.

