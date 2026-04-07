10 угольных участков выставят на аукцион в Казахстане до конца года

По словам министра, на сегодня в сфере твердых полезных ископаемых по углю ведут деятельность 40 недропользователей по 41 контракту. Ведется системная работа по привлечению новых инвестиций в угольную отрасль.

— В 2025 году объем инвестиций согласно рабочим программам к контрактам в угольную промышленность составил 305 млрд тенге, а в 2026 году ожидается привлечение инвестиций в отрасль порядка 553,5 млрд тенге, — сообщил Аккенженов.

Он также отметил, что в угольной промышленности занято порядка 32 тыс. человек. При устойчивом развитии данного сектора ожидается рост рабочих мест.

Особое внимание Министерством уделяется развитию геологоразведки в области угля. До конца текущего года планируется проведение аукциона по предоставлению прав недропользования на угольные месторождения порядка 10 участков недр.

Напомним, что в 2026 году в Казахстане планируют добыть 128,9 млн тонн угля.