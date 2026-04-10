Сотрудничество с ЕАБР: в экономику Казахстана инвестировано $5,2 млрд

В ходе встречи были обсуждены итоги двух десятилетий работы Евразийского банка развития и перспективы дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества.

Глава государства поздравил ЕАБР по случаю знаменательной даты — 20-летия со дня его основания. Он подчеркнул, что Евразийский банк развития является одним из ключевых партнеров Казахстана в осуществлении стратегически значимых проектов.

Николай Подгузов представил Главе государства прогнозы ЕАБР, согласно которым рост ВВП Казахстана в 2026 году составит не ниже 5,5%. Этому способствуют непрерывная инвестиционная активность, масштабные инфраструктурные программы, стабильный внутренний спрос и прочные социальные показатели.

Президент был проинформирован о том, что за время осуществления реализации стратегии ЕАБР на 2022–2026 годы совокупный объем инвестиций достиг 9,2 млрд долларов. В экономику Казахстана было инвестировано 5,2 млрд долларов — это сопоставимо с объемом инвестиций банка за предыдущие 15 лет. Порядка 2,1 млрд долларов направлено на развитие промышленности, 1 млрд долларов — в энергетику, 1 млрд долларов — в транспортную инфраструктуру, 1,1 млрд долларов — в финансовый сектор.

Особое внимание уделяется поддержке цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта. Касым-Жомарт Токаев отметил значительное расширение географии присутствия банка. По его мнению, это способствует реализации новых инициатив и укреплению региональной экономической интеграции. По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и инвестиционного сотрудничества в интересах устойчивого развития экономики Казахстана.

Ранее сообщалось, что ЕАБР предоставит грант в 5,3 млн долларов на обновление ирригации в Казахстане.