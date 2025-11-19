ЕАБР предоставит грант в 5,3 млн долларов на обновление ирригации в Казахстане

Для его реализации ЕАБР выделит грант в размере 5,3 млн долларов США, передает Kazinform со ссылкой на

Финансовое соглашение подписали министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа и заместитель Председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов.

Проект рассчитан на несколько лет и предусматривает создание Национальной информационной системы водных ресурсов, внедрение инструментов прогнозирования и оптимального распределения воды, формирование региональных центров современной ирригации, повышение квалификации специалистов, а также внедрение водосберегающих технологий.

— Инициатива направлена на развитие ирригации и повышение эффективности водопользования в Казахстане. Для нас участие в проекте означает реализацию стратегических целей по модернизации водного хозяйства и повышению устойчивости к климатическим изменениям. В соответствии с поручением Главы государства мы ведем активную работу по привлечению инвестиций в водную отрасль страны, однако все стратегические решения принимаются и будут приниматься исключительно в Казахстане. Передача водных ресурсов и объектов в распоряжение иностранных государств никогда не рассматривалась. Наша цель — модернизация водного сектора для защиты интересов граждан, обеспечения безопасности и устойчивого развития страны, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

