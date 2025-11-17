РУ
    09:36, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Потребителям поливной воды вернут 177 млн тенге через снижение тарифа

    Министерство водных ресурсов и ирригации снизило тарифы 18 субъектов естественных монополий путем введения временных компенсирующих тарифов на общую сумму 177 млн тенге для возврата средств потребителям воды, передает Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    поливная вода
    Фото: freepik

    В ведомстве отмечают, что 15 марта текущего года по поручению Главы государства Министерству водных ресурсов и ирригации были переданы функции тарифного регулятора по поливной воде. С 1 мая текущего года ведомство осуществляет государственное регулирование услуг подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений.

    Министерство рассмотрело и проанализировало 63 отчета субъектов естественных монополий об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2024 год.

    В результате за неисполнение утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ приняты меры в отношении 18 субъектов естественных монополий по введению временных компенсирующих тарифов на общую сумму 177 млн тенге. 16 субъектов из данного списка оказывают услуги по подаче воды по каналам, два предприятия — услуги регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

    — На сегодня временные компенсирующие тарифы вступили в силу в большинстве данных организаций. Срок действия этой меры — один год. Согласно законодательству, субъект естественной монополии обязан ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, предоставлять министерству отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Ранее сообщалось, что страны Центральной Азии согласовали приток воды в Шардаринское водохранилище. 

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Цены и тарифы Вода Водные ресурсы
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
