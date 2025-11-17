Потребителям поливной воды вернут 177 млн тенге через снижение тарифа

В ведомстве отмечают, что 15 марта текущего года по поручению Главы государства Министерству водных ресурсов и ирригации были переданы функции тарифного регулятора по поливной воде. С 1 мая текущего года ведомство осуществляет государственное регулирование услуг подачи воды по каналам, подачи воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений.



Министерство рассмотрело и проанализировало 63 отчета субъектов естественных монополий об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2024 год.



В результате за неисполнение утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ приняты меры в отношении 18 субъектов естественных монополий по введению временных компенсирующих тарифов на общую сумму 177 млн тенге. 16 субъектов из данного списка оказывают услуги по подаче воды по каналам, два предприятия — услуги регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений.

— На сегодня временные компенсирующие тарифы вступили в силу в большинстве данных организаций. Срок действия этой меры — один год. Согласно законодательству, субъект естественной монополии обязан ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, предоставлять министерству отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что страны Центральной Азии согласовали приток воды в Шардаринское водохранилище.