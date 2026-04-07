Кажымукану — 155 лет: символ силы и гордости казахского народа

Кажымукан Мунайтпасов был первым казахским борцом, освоившим несколько видов профессиональной борьбы и ставшим чемпионом мира. Его имя в памяти народа сохранилось не только как имя обладателя огромной силы, но и как наделенного выдающимися духовными качествами человека.

Происхождение и детство «великана»

Кажымукан происходил из рода Алтыбас племени Кыпшаков. По народным легендам, его дед Ернак обладал необыкновенной силой, а дядя Лек-палуан мог вырывать деревья с корнями. Его отец Мунайтпас также получил прозвище «толстоногий палуан» и стал известен среди народа.

Будущий борец с раннего возраста участвовал в тяжелой физической работе. В народе до сих пор рассказывают истории о том, как он один вытягивал из болота вола или поднимал на телегу ослабевшую лошадь и сам переносил весь груз. Уже в 17 лет он был признан борцом, а в 18 лет его пригласили выступать в цирке.

Казах, покоривший мир

В 1905 году на соревнованиях в Харбине Кажымукан завоевал золотую медаль по джиу-джитсу и получил титул «Чемпион Маньчжурии». Позже он блистал на крупных турнирах в Германии, Швеции, России и Америке, войдя в историю как первый казахский чемпион мира.

Среди его соперников были известные зарубежные борцы. Особенно запомнился поединок с японским борцом Саракики. Несмотря на тяжелые травмы, Кажымукан вышел победителем.

Современники высоко ценили его природную силу и мужество. Известный борец Николай Турбас в своих воспоминаниях писал: «Большинство борцов боялись его».

Несравненный обладатель силы

Ученый Ауелбек Коныратабаев зафиксировал физические параметры Кажымукана. В возрасте 75 лет его вес составлял 174 килограмма, рост — 195 сантиметров. Обхват груди — 146 сантиметров, размер обуви — 54.

Фото: Ризабек Нусипбеков

В народе широко известно, что он мог поднять на спину сейф весом 450 килограммов и отнести его на второй этаж. Это подтверждает, что он действительно был обладателем уникальной природной физической силы.

Родной дом и священное наследие

Последние годы жизни Кажымукан провел в деревне Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области. Здесь находился его родной дом — қарашаңырақ, семейное гнездо. Со временем старый дом пришел в негодность и родственники построили новый. Сейчас в этом доме живет семья правнука палуана, Куанышбека Ескермесова.

В рамках научно-познавательного проекта, направленного на возрождение национального наследия — экспедиции по Туркестанской области «Балуан тас» — нам удалось посетить дом Кажымукана, где он жил при жизни.

Сегодня одна из комнат дома превращена в музей. Здесь хранятся вещи, которыми пользовался Кажымукан при жизни — ковш для питья воды, кровать, сундук, сосуд для туалета, очаг. Также у двери есть колодец, выкопанный самим борцом. Порог, взятый со старого дома, чемодан, привезенный из Польши, считаются аманатом — священным наследием для потомков, которое нужно беречь.

Фото: Ризабек Нусипбеков/Kazinform

Внучка борца по линии жены Роза Тынышбеккызы — одна из тех, кто бережно хранит наследие предка.

— У нас в народе говорят «Нет горы выше порога». Мы храним дома некоторые вещи, которыми пользовался наш предок и никому их не отдаем. Для меня это — аманат, — говорит она.

В рамках этой экспедиции мы также посетили старый дом Кажымукана Мунайтпасова в селе Актобе в Отырарском районе, где он жил в 1934–1947 годах, и который построил собственными руками. Еще одна ценная реликвия — старое дерево каратал, посаженное им самим.

Несмотря на годы, дерево, пустившее глубокие корни, до сих пор стоит. Только когда его верхушка начала сохнуть, пришлось срезать ветви.

Фото: Ризабек Нусипбеков/Kazinform

Воспоминания снохи по линии правнука: святой облик

Сохраненные в народной памяти воспоминания о выдающемся казахском сыне, знаменитом борце Кажымукане Мунайтпасове свидетельствуют о том, что он был не только обладателем огромной силы, но и человеком с исключительным духовным обликом. Истории, передаваемые потомками, раскрывают святую сторону характера борца и его мистические способности более глубоко.

— К нашему ата приходят люди, чтобы проситать Коран, приходят многие. Не говоря уже о его мастерстве в борьбе, духовность и святость этого человека — это отдельная история. В период голода многие говорили: «Если мы придем к борцу, мы не останемся голодными» и искали у него приют. Даже если ата резал скотину, он делил мясо между всеми и никому не отказывал в помощи, — говорит Роза Тынышбеккызы, жена правнука борца.

Еще одно удивительное свойство вспоминает родственница Кажымукана Мунайтпасова: ата мог, закрыв глаза, ощущать, кто идет издалека. Однажды он сказал: «Издалека идет кто-то из моей крови». Вскоре к нему пришла дочь, происходящая от нашей Батимы апа в России.

— Сегодня мы стараемся рассказывать людям, приходящим посвятить Коран нашему ата и совершить зиярат, истории о нём, передавая их из поколения в поколение, — говорит Роза Тынышбеккызы.

Почитание Мухтара Ауэзова

Роза Тынышбеккызы также вспоминает один важный исторический факт. Великий казахский писатель Мухтар Ауэзов был инициатором строительства мавзолея на могиле Кажымукана.

— В 1961 году в наш аул приехал Мухтар Ауэзов. В то время место, где покоился ата, представляло собой просто земляной участок, огороженный деревянным забором. Тогда писатель поручил тогдашним руководителям построить мавзолей. Он сказал, что нужно воздать должное человеку, который в особый период истории прославил казахов на весь мир, который имеет уникальное историческое значение и стал выдающимся явлением для казахского народа. И благодаря его влиянию мавзолей был построен, — рассказывает Роза Тынышбеккызы.

Фото: Ризабек Нусипбеков/Kazinform

Наследие борца и преемственность поколений

У знаменитого казахского борца Кажымукана Мунайтпасова осталось много потомков. Согласно данным, у борца было четыре жены. От них родились четыре сына — Халиолла, Габдолла, Айдархан, Жанабил, и три дочери — София, Азия, Рашида.

Первая жена борца — артистка цирка Надежда Чеповская. После замужества за Кажымуканом она приняла ислам и получила имя Батима (Фатима). Они познакомились в 1909 году в Риге и оформили брак в Омске. В этом браке родился сын Халиолла. Габдоллу усыновили из детского дома.

Позже, в 1925 году Кажымукан женился на Ырысты Тыныбаевой, и у них родились три дочери. В 1938 году он женился на Мунайым, от которой родился Айдархан, а в 1946 году — на Бибижан. От последней жены, младше его на 30 лет, родился сын Жанабил.

Потомки борца продолжают путь своего предка и достигают успехов в разных сферах. Например, внук Шаттык Кажымукан — мастер спорта международного класса по каратэ, серебряный призер Азиатских игр 2002 года. Другой внук, Бакытжан Кажымуканов — известный композитор, призер конкурсов «Жас Қанат» и «Азия дауысы».

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Потомки Кажымукана Мунайтпасова продолжают чтить имя великого человека и сохранять его историческое наследие. Внук Кажымукана Нурлан Айдарханулы отметил, что потомки системно занимаются популяризацией наследия деда. Они регулярно собираются вместе, и за последние 20 лет внесли вклад в создание музея, посвященного борцу. Реликвии со всего края были собраны и объединены в единый исторический комплекс.

— Строительство здания музея, расположенного вдоль международного автошоссе «Западная Европа — Западный Китай», началось в 2019 году. Сегодня музей открыт для посетителей, и число людей, желающих увидеть наследие знаменитого борца, постоянно растет. В музее работают мои две сестры, которые знакомят гостей с наследием нашего деда и популяризируют его труды. Главная цель — сохранить и передать достижения деда будущим поколениям, а также внести вклад в развитие туризма в стране, — говорит он.

Рассказ очевидицы: мистический момент великана

Воспоминания правнучки борца, сотрудницы музея Меруерт Ескермескызы, дают редкую возможность наглядно представить чудесную силу Кажымукана.

— В августе 2018 года мы отправились за камнем, который поднимал наш ата. Он хранился в селе Урбулак Тулькубасского района. Этот камень долгое время хранила наша старшая родственница Жаныл апа Бекбаева, которая лично рассказала об этом.

Бабушка вспоминала: «Когда я только приехала в эту деревню молодой невесткой, однажды разнеслась весть: „Кажымукан идет, будет показывать свои способности“. Вся деревня собралась. Вечером, когда деревня погрузилась в сумерки, борец подъехал на телеге. С красным светом заходящего солнца он казался огромным, словно на телеге сидит целая гора. Впечатление было как от сказочного великана.

Поскольку было жарко, верхняя часть его тела была наполовину обнажена, мышцы казались обвисшими, а ему было больше 70 лет. Лицо суровое, одно ухо обрезано, губа потрепана. Многие люди испугались его внешности, отступили и убежали.

Фото: Ирина Галушко / Kazinform

Но самое удивительное произошло, когда он сошел с телеги и подошел к месту, где собирался демонстрировать свои способности. Мышцы, казавшиеся обвисшими, в мгновение ока напряглись, и его тело стало напоминать тело молодого человека.

В этот момент он одной рукой поднял камень весом 130 килограммов и бросил его. Сила броска заставила его самого рвануть вперед. Все присутствующие разбежались по сторонам, — вспоминает Меруерт Ескермескызы.

По ее словам, этот камень впоследствии был сохранен как наследие борца и передан из поколения в поколение.

Поэтическое дарование великана

Знаменитый казахский борец Кажымукан Мунайтпасов отличался не только огромной физической силой, но и близостью к словесному искусству. Народные рассказы и письменные источники ясно показывают его склонность к творчеству.

Одним из доказательств является информация, встречающаяся в трудах о Машхуре Жусупе Копееве. Там сказано, что по просьбе зрителей Кажымукан брал в руки домбру и с бархатным голосом исполнял:

«Атандым Кажымукан бала жастан,

Ішінде империяның болдым асқан.

Кешегі Омбының қаласында,

Құлаттым қырық балуанды бір шалмастан».

Это свидетельствует о том, что он был не только силен, но и талантлив в искусстве импровизированного исполнения.

В воспоминаниях его жены Мунайым также отмечается, что он часто брал домбру и исполнял народные песни, проявляя склонность к стихосложению в свободное время. Кроме того, в народе сохранилось множество свидетельств о том, что Кажымукан обладал чувством юмора и иногда спонтанно сочинял стихи.

Фото: Ризабек Нусипбеков/Kazinform

Исследователь культуры силы Абылайхан Калназаров отмечает, что многие источники подтверждают эту сторону личности борца:

— В Кажымукане явно проявлялась присущая казахам поэтическая одаренность. Он умел играть на домбре и моментально сочинять стихи. Он понимал ценность слова, был близок к искусству и обладал богатым духовным миром, — говорит он.

Ученый также подчеркивает еще один важный аспект внутреннего мира борца:

— Кажымукан сам высоко ценил слово и поэзию. Он признавал уровень таких гигантов, как Абай, и утверждал, что «настоящая сила — в слове». Это показывает, что он выделялся не только физической мощью, но и духовной глубиной, — добавляет Абылайхан Калназаров.

Действительно, уважение к творчеству Абая Кунанбаева и высокое почтение к слову позволяют еще ярче понять духовную сущность Кажымукана. Воспоминания потомков показывают, что личность Кажымукана Мунайтпасова находится на высоком уровне, где переплетаются легенда и реальность. Он был не только обладателем огромной силы, но и человеком щедрым, воплотившим в себе все грани национальной идентичности, соединяя физическую мощь с духовностью и искусством.