Развитие угольной генерации обсудят в Правительстве РК

На обсуждение будет вынесен вопрос развития угольной промышленности и генерации в стране.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием вице-министра энергетики РК Сунгата Есимханова.

Напомним, в марте этого года в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в ходе V заседания Национального курултая, Правительством утвержден Национальный проект «Развитие угольной генерации».

Документ определяет стратегию энергетической безопасности Казахстана до 2030 года и направлен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых кратно возрастает на фоне индустриализации и развития цифровой экономики.

Рост ИТ-сектора, создание центров обработки данных и внедрение искусственного интеллекта требуют стабильной базовой нагрузки, которую не способны обеспечить только возобновляемые источники энергии. Нацпроектом предусмотрен ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей.

Запланировано строительство восьми новых энергоисточников, среди которых крупнейшие объекты в Экибастузе (2 640 МВт), Курчатове (700 МВт) и Жезказгане (500 МВт), а также возведение современных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Параллельно начнется глубокая модернизация 11 действующих станций, включая Аксускую ГРЭС, Экибастузскую ГРЭС-2 и Карагандинский энергоузел. Это позволит до 2030 года снизить уровень физического износа основного оборудования в отрасли на 12,6%. Реализация проектов будет финансироваться за счет внебюджетных средств путем привлечения инвестиций. Общий объем инвестиций составит не менее 7,5 трлн тенге.

Особое внимание в Нацпроекте уделено экологии и внедрению технологий «чистого угля». Новое строительство будет вестись исключительно с применением современных технологических решений, что обеспечивает увеличение КПД выше стандартных показателей и существенно сокращает удельные выбросы.

