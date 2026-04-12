    08:01, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Дорогие православные граждане Казахстана!

    Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой.

    Этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре, символизируя любовь, надежду, духовное обновление. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи.

    Православие вносит значительный вклад в утверждение в нашем обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия. Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних.

    В основе развития нашей страны — национальное единство и межконфессиональное согласие, гармоничное сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации.

    Принятая на референдуме Народная Конституция стала ярким воплощением стремления нашего народа жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты.

    Убежден, что общая ответственность за будущее нашей Родины поможет нам преодолеть любые вызовы и достичь поставленных целей.

    Пусть этот замечательный праздник принесет радость и благополучие в каждый дом!

    Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Праздник Президент Казахстана Пасха Религия
    Динара Жусупбекова
