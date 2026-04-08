21:35, 07 Апрель 2026 | GMT +5
Пожар на крыше акимата Актобе локализован
Возгорание кровли в 6-этажном административном здании по проспекту Абулхаир хана в городе Актобе локализовано, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
— Пострадавших нет. Тушение продолжается, — сообщили в МЧС.
Как сообщалось ранее, по прибытии первых подразделений было обнаружено открытое горение. Пожарные работают по повышенному рангу вызова. Площадь возгорания уточняется.
На месте создан оперативный штаб. На данный час информация о пострадавших на 112 не поступала.