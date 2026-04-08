Здание акимата горит в Актобе
В эти минуты спасатели МЧС ликвидируют возгорание кровли в городе Актобе по проспекту Абулхаир хана в 6-этажном административном здании, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
На место происшествия в течение пяти минут оперативно прибыли силы и средства ДЧС.
Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация людей.
На месте создан оперативный штаб. На данный час информация о пострадавших на 112 не поступала.
По прибытии первых подразделений было обнаружено открытое горение. Пожарные работают по повышенному рангу вызова, проводится тушение пожара.
Площадь возгорания уточняется.
