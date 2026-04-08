РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:07, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Здание акимата горит в Актобе

    В эти минуты спасатели МЧС ликвидируют возгорание кровли в городе Актобе по проспекту Абулхаир хана в 6-этажном административном здании, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Фото: МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    На место происшествия в течение пяти минут оперативно прибыли силы и средства ДЧС.

    Фото: МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация людей.

    Фото: МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    На месте создан оперативный штаб. На данный час информация о пострадавших на 112 не поступала.

    Фото: МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    По прибытии первых подразделений было обнаружено открытое горение. Пожарные работают по повышенному рангу вызова, проводится тушение пожара.

    Площадь возгорания уточняется.

    Ранее Kazinform сообщал о пожаре на мусорном полигоне в Атырау.

    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Акимат Видео Актобе
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
