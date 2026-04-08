РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:11, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Пожар на мусорном полигоне в Атырау потушен

    Оперативные службы локализовали и устранили очаги возгорания на полигоне твердых бытовых отходов, не допустив распространения огня за пределы его территории, передает Kazinform.

    Фото: акимат Атырау

    В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники и 65 человек — сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и работники ТОО «СпецАвтоБаза». Площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров.

    В настоящее время проводится дополнительный мониторинг территории для предотвращения повторного возгорания. Угроз для населения, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры нет.

    В регионе реализуется комплексная программа по модернизации системы обращения с твердыми бытовыми отходами. В ее рамках уже определены подрядные организации:

    • для строительства нового полигона площадью 50 гектаров;
    • для проведения рекультивации действующего полигона.
    Теги:
    ТБО Атырау ДЧС Пожар Происшествия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают