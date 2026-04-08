Пожар на мусорном полигоне в Атырау потушен
Оперативные службы локализовали и устранили очаги возгорания на полигоне твердых бытовых отходов, не допустив распространения огня за пределы его территории, передает Kazinform.
В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники и 65 человек — сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и работники ТОО «СпецАвтоБаза». Площадь возгорания составила около 2500 квадратных метров.
В настоящее время проводится дополнительный мониторинг территории для предотвращения повторного возгорания. Угроз для населения, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры нет.
В регионе реализуется комплексная программа по модернизации системы обращения с твердыми бытовыми отходами. В ее рамках уже определены подрядные организации:
- для строительства нового полигона площадью 50 гектаров;
- для проведения рекультивации действующего полигона.