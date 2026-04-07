    10:23, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Айгерим Саттыбаева завершила чемпионат Азии по боксу с бронзой

    Казахстанка Айгерим Саттыбаева не смогла выйти в финал чемпионата Азии по боксу, проходящего в Улан-Баторе (Монголия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Айгерим Саттыбаева завершила чемпионат Азии по боксу с бронзой
    Фото: КФБ

    В полуфинале весовой категории до 48 килограммов она встретилась с Номундари Энх-Амгалан (Монголия).

    По итогам трёх раундов монгольская спортсменка одержала победу со счётом 5:0. Айгерим Саттыбаева завершила турнир с бронзовой медалью.

    Ранее боксер Махмуд Сабырхан уступил в ½ и завоевал бронзу чемпионата Азии.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
