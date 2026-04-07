Айгерим Саттыбаева завершила чемпионат Азии по боксу с бронзой

В полуфинале весовой категории до 48 килограммов она встретилась с Номундари Энх-Амгалан (Монголия).

По итогам трёх раундов монгольская спортсменка одержала победу со счётом 5:0. Айгерим Саттыбаева завершила турнир с бронзовой медалью.

Ранее боксер Махмуд Сабырхан уступил в ½ и завоевал бронзу чемпионата Азии.