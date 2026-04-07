Четыре региона Казахстана под угрозой паводков и лавин

Жамбылская область

В связи с прогнозируемыми сильными дождями 5-7 апреля в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Костанайская область

В связи с прогнозом осадков в виде дождя, местами сильных (юго-запад, запад, северо-запад области), на территории области в период с 4 по 7 апреля 2026 года ожидается увеличение водности, формирование интенсивного поверхностного стока и развитие опасных гидрологических явлений: подтопления дворовых территорий и хозяйственных объектов, переливов через участки автодорог местного значения, скопления воды в пониженных участках местности.

Алматы, Алматинская область

В период 6-10 апреля 2026 года в связи с большой высотой снежного покрова и ожидаемыми осадками на фоне оттепели в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Акмолинская область

В связи с сохранением положительных температур воздуха (днем до 18-23°C тепла, ночью до 4-9ºС тепла), в период c 6 по 8 апреля в южной и центральной частях Акмолинской области ожидается полное вскрытие рек ото льда с прохождением ледохода (возможны заторные явления), подъёмы уровней воды на реках и возможное превышение опасных уровней. Вследствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

Напомним, в ночь на 6 апреля в Акмолинской области произошел прорыв плотины «Шоптыколь», создан оперативный штаб. Республиканскую автомобильную дорогу «Астана — Коргалжын», участок на 75-м километре, удалось спасти от затопления.

Силами МЧС, местных исполнительных органов и жителей проводятся работы по поднятию уровня с целью перенаправления талых вод в степную зону.