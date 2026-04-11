Студент получил срок за изнасилование 13-летней девочки в Павлодаре

Материалы в закрытом режиме рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Известно, что преступление было совершено в начале 2024 года. Студент был дома у девочки, где и познакомился с ней. Продолжил общение через соцсети, а спустя почти месяц явился к ней и стал приставать.

Школьница сопротивлялась, но все равно стала жертвой изнасилования. По версии следствия, был и второй случай, произошедший через несколько дней. Суд, изучив материалы, пришел к выводу, что вина доказана.

— Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 статьи 120 УК и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 10 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью и связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на два года, — огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Стоит отметить, ранее за изнасилование этой же девочки приговор вынесли и другу студента. Его также приговорили к 10 годам колонии. Расследование проводится и в отношении еще одного знакомого.

Родные студента настаивают, что веских доказательств вины нет, в том числе, проведенных экспертиз.

