Айбек Оралбай стал победителем чемпионата Азии по боксу
Капитан мужской команды Казахстана по боксу Айбек Оралбай завоевал «золото» чемпионата Азии, проходящего в Улан-Баторе (Монголия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В финале весовой категории свыше 90 килограммов он встретился с представителем Китая Байикевузи Данабике.
В первом раунде Айбек Оралбай взял верх со счётом 3:2. Во втором казахстанец также действовал точнее. В третьей трехминутке он отправил соперника в нокдаун. В итоге победа была присуждена Оралбаю единогласным решением судей.
Таким образом, мужская сборная Казахстана завершила чемпионат Азии с восемью медалями. Золотые награды завоевали Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг). Серебряным призёром стал Торехан Сабырхан (до 70 кг), а Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг) и Сагындык Тогамбай (до 90 кг) стали третьими.