Айбек Оралбай стал победителем чемпионата Азии по боксу

В финале весовой категории свыше 90 килограммов он встретился с представителем Китая Байикевузи Данабике.

В первом раунде Айбек Оралбай взял верх со счётом 3:2. Во втором казахстанец также действовал точнее. В третьей трехминутке он отправил соперника в нокдаун. В итоге победа была присуждена Оралбаю единогласным решением судей.

Таким образом, мужская сборная Казахстана завершила чемпионат Азии с восемью медалями. Золотые награды завоевали Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг). Серебряным призёром стал Торехан Сабырхан (до 70 кг), а Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг) и Сагындык Тогамбай (до 90 кг) стали третьими.