РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:54, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Айбек Оралбай стал победителем чемпионата Азии по боксу

    Капитан мужской команды Казахстана по боксу Айбек Оралбай завоевал «золото» чемпионата Азии, проходящего в Улан-Баторе (Монголия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    В финале весовой категории свыше 90 килограммов он встретился с представителем Китая Байикевузи Данабике.

    В первом раунде Айбек Оралбай взял верх со счётом 3:2. Во втором казахстанец также действовал точнее. В третьей трехминутке он отправил соперника в нокдаун. В итоге победа была присуждена Оралбаю единогласным решением судей.

    Таким образом, мужская сборная Казахстана завершила чемпионат Азии с восемью медалями. Золотые награды завоевали Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг). Серебряным призёром стал Торехан Сабырхан (до 70 кг), а Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг) и Сагындык Тогамбай (до 90 кг) стали третьими.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Бокс
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают