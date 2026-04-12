Гимнасты из Казахстана завоевали две медали на этапе Кубка мира в Хорватии
Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике завоевала две медали на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), отличившись в упражнениях на коне, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Серебряную медаль завоевал Зейнолла Идрисов, набрав в финале 14,600 балла. Бронзовым призером стал Нариман Курбанов с результатом 14,000.
Победу в этом виде программы одержал гимнаст из Армении Гамлет Манукян — 14,733 балла.
Также в составе сборной до финала дошел Милад Карими, который продолжит борьбу за медаль в упражнениях на перекладине.
