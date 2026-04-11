телерадиокомплекс президента РК
    07:27, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанские гимнасты вышли в финал этапа Кубка мира в Хорватии

    В Осиеке (Хорватия) стартовал очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    По итогам первого квалификационного дня в финал турнира пробились два представителя сборной Казахстана.

    В упражнениях на коне Нариман Курбанов пробился в решающий раунд с первого места, набрав 14,766 балла.

    Зейнолла Идрисов за свое выступление получил от судей 14,700 балла. Он в отборочном раунде занял второе место.

    Ранее казахстанские гимнасты взяли серебро и бронзу на этапе Кубка мира в Каире.

