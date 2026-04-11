Казахстанские гимнасты вышли в финал этапа Кубка мира в Хорватии
В Осиеке (Хорватия) стартовал очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
По итогам первого квалификационного дня в финал турнира пробились два представителя сборной Казахстана.
В упражнениях на коне Нариман Курбанов пробился в решающий раунд с первого места, набрав 14,766 балла.
Зейнолла Идрисов за свое выступление получил от судей 14,700 балла. Он в отборочном раунде занял второе место.
Ранее казахстанские гимнасты взяли серебро и бронзу на этапе Кубка мира в Каире.