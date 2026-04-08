РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:49, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Что происходит с запасами авиакеросина в Казахстане: ответ Минэнерго

    В Министерстве энергетики рассказали о текущей ситуации с запасами авиакеросина в Казахстане, а также как это может повлиять на регулярные воздушные рейсы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: aviacenter

    На фоне конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании по всему миру сокращают рейсы, перевозят дополнительное топливо из аэропортов базирования и увеличивают количество остановок для дозаправки. Причина — резкий рост цен на авиакеросин.

    Казахстан напрямую связан с экономикой цен, складывающихся в текущее время на авиатопливо по всему Ближнему Востоку и Европе. Отразится ли конфликт в Персидском заливе на перелеты обычных казахстанцев, и как это может сформировать авиакартину для Казахстана? За ответом редакция Kazinform обратилась в Министерство энергетики РК.

    — Общие запасы авиационного топлива в Казахстане на текущее время составляют 164 тысячи тонн. Этого достаточно для обеспечения потребностей отрасли на 1,5 месяца, — рассказали в ведомстве. 

    Также в Министерстве энергетики РК заверили казахстанцев, что дефицита топлива в стране на текущее время нет.

    Ранее агентство Kazinform сообщало, что авиакомпании по всей Азии сокращают количество рейсов из-за дефицита топлива.

    Теги:
    Топливо Авиация Минэнерго РК Ситуация на Ближнем Востоке
    Адиль Нуртазин
    Автор
