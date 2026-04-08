Что происходит с запасами авиакеросина в Казахстане: ответ Минэнерго

На фоне конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании по всему миру сокращают рейсы, перевозят дополнительное топливо из аэропортов базирования и увеличивают количество остановок для дозаправки. Причина — резкий рост цен на авиакеросин.

Казахстан напрямую связан с экономикой цен, складывающихся в текущее время на авиатопливо по всему Ближнему Востоку и Европе. Отразится ли конфликт в Персидском заливе на перелеты обычных казахстанцев, и как это может сформировать авиакартину для Казахстана? За ответом редакция Kazinform обратилась в Министерство энергетики РК.

— Общие запасы авиационного топлива в Казахстане на текущее время составляют 164 тысячи тонн. Этого достаточно для обеспечения потребностей отрасли на 1,5 месяца, — рассказали в ведомстве.

Также в Министерстве энергетики РК заверили казахстанцев, что дефицита топлива в стране на текущее время нет.

Ранее агентство Kazinform сообщало, что авиакомпании по всей Азии сокращают количество рейсов из-за дефицита топлива.