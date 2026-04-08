Что происходит с запасами авиакеросина в Казахстане: ответ Минэнерго
В Министерстве энергетики рассказали о текущей ситуации с запасами авиакеросина в Казахстане, а также как это может повлиять на регулярные воздушные рейсы, передает корреспондент агентства Kazinform.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании по всему миру сокращают рейсы, перевозят дополнительное топливо из аэропортов базирования и увеличивают количество остановок для дозаправки. Причина — резкий рост цен на авиакеросин.
Казахстан напрямую связан с экономикой цен, складывающихся в текущее время на авиатопливо по всему Ближнему Востоку и Европе. Отразится ли конфликт в Персидском заливе на перелеты обычных казахстанцев, и как это может сформировать авиакартину для Казахстана? За ответом редакция Kazinform обратилась в Министерство энергетики РК.
— Общие запасы авиационного топлива в Казахстане на текущее время составляют 164 тысячи тонн. Этого достаточно для обеспечения потребностей отрасли на 1,5 месяца, — рассказали в ведомстве.
Также в Министерстве энергетики РК заверили казахстанцев, что дефицита топлива в стране на текущее время нет.
Ранее агентство Kazinform сообщало, что авиакомпании по всей Азии сокращают количество рейсов из-за дефицита топлива.