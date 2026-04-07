Авиакомпании Азии сокращают рейсы из-за дефицита топлива

В Азии наиболее сильные проблемы наблюдаются на рынках, в наибольшей степени зависящих от импорта, таких как Вьетнам, Мьянма и Пакистан, после того как Китай и Таиланд приостановили экспорт авиационного топлива, а Южная Корея ограничила его на уровне прошлого года.

По данным авиационного управления Вьетнама, в целях экономии топлива сокращено количество внутренних рейсов.

Авиакомпании Мьянмы в марте частично приостановили внутренние рейсы, некоторые перевозчики также сократили пропускную способность в апреле.

По информации источника, знакомого с ситуацией, авиакомпания Air India совершает дозаправки в Калькутте на обратном пути из Янгона (Мьянма) в Дели из-за нехватки топлива в аэропорту Янгона.

В южной части Тихого океана, в международном аэропорту Таити, из-за кризиса на Ближнем Востоке ограничена заправка международных рейсов только теми объемами топлива, которые необходимы для выполнения полетов.

В Пакистане пилотам рекомендуется брать с собой максимальное количество топлива из-за границы.

Авиаперевозчик Малайзии Batik Air Malaysia сократил внутренние рейсы на 36%. Генеральный директор Чандран Рама Мути назвал это необходимой мерой в условиях «кризисного режима».

— Если мы продолжим работать, не внеся коррективов, это может еще больше подвергнуть компанию операционным и финансовым рискам, — сказал он.

По мнению аналитиков, наиболее уязвимыми являются также рынки Европы и Африки.

В Европе ожидают дефицита авиатоплива

По данным компании Kpler, европейские авиаперевозчики готовятся к аналогичным сбоям после того, как закрытие Ираном Ормузского пролива сократило почти 21% мировых поставок авиационного топлива морским путем.

— Если в июне, июле или августе возникнет риск потери 10% или 20% запасов топлива, то нам и другим авиакомпаниям придется начать рассматривать возможность отмены некоторых рейсов или сокращения пропускной способности, — заявил генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири.

Авиакомпании Персидского залива, такие как Emirates и Qatar Airways, работают значительно ниже обычной пропускной способности из-за конфликта на Бижнем Востоке, в то время как другие мировые авиакомпании также сократили количество рейсов.

По оценкам агентства Reuters, с начала кризиса под угрозой оказались поставки не менее 400 000 баррелей авиационного топлива в сутки. Речь идет о топливе, которое производится в Азиатско-Тихоокеанском регионе из нефти, транспортируемой через Ормузский пролив.

— Восполнить потерянные объемы непросто, особенно с учетом того, что предложение в Азии начнет сокращаться по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы будут уменьшать объемы переработки, — сказал Алекс Яп, старший аналитик по нефтепродуктам в Energy Aspects.

Ранее сообщалось, что цена на дизельное топливо во Франции достигла 40-летнего максимума.

Цены на топливо стремительно растут и в Турции.