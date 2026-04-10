    13:35, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Президент поручил активизировать продвижение наследия великих просветителей

    Глава государства подчеркнул важность популяризации и переосмысления духовного и интеллектуального наследия великих мыслителей, включая Аль-Фараби, Ахмета Яссауи и Абая, отметив необходимость системной работы по продвижению их идей в современном обществе, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент поручил активизировать продвижение наследия просветителей
    Фото: Акорда

    Президент отметил, что крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей.

    — Мы по праву гордимся нашим интеллектуальным наследием. Выдающиеся мыслители Аль-Фараби, Ахмет Яссауи, Абай оставили неисчерпаемое духовное богатство. Их идеи по праву вошли в золотой фонд человеческой цивилизации. Нам важно актуализировать бесценные труды наших мудрых предков в контексте современных реалий. Предстоит переосмыслить, широко популяризировать и всесторонне развивать идеи наших ученых. Крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Он отметил, что решению этой задачи будет способствовать инициатива по учреждению ордена «Ходжа Ахмета Яссауи», озвученная в Туркестанской области.

    — Наряду с этим в прошлом году состоялся международный симпозиум, посвященный учению Яссауи. В целом, важно обеспечить широкую популяризацию наследия великого мыслителя Ходжи Ахмета Яссауи, раскрывая масштаб его выдающейся личности как по всей стране, так и за рубежом. Наряду с этим необходимо всесторонне исследовать его уникальные труды. Продолжением этой доброй инициативы станет проведение в нынешнем году форума, посвященного Аль-Фараби. Такие обогащающие нашу науку мероприятия будут проводиться ежегодно, — подчеркнул Глава государства. 

    Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых, где рассказал о мерах системной поддержки науки. Он отметил, что наука должна работать на нужды экономики и общества.

    Касым-Жомарт Токаев поручил усилить подготовку инженерно-технических специалистов и поблагодарил ученых за вклад в разработку и принятие Конституции.

    Также Глава государства заявил об общей ответственности государства и родителей за воспитание молодежи.

    В своем выступлении Президент анонсировал выборы в Курултай на август.

    Глава государства напомнил о значимости общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».

    Теги:
    Наука Касым-Жомарт Токаев Акорда Ученые Великие ученые
    Дамира Кеңесбай
