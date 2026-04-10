Президент поручил активизировать продвижение наследия великих просветителей

Президент отметил, что крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей.

— Мы по праву гордимся нашим интеллектуальным наследием. Выдающиеся мыслители Аль-Фараби, Ахмет Яссауи, Абай оставили неисчерпаемое духовное богатство. Их идеи по праву вошли в золотой фонд человеческой цивилизации. Нам важно актуализировать бесценные труды наших мудрых предков в контексте современных реалий. Предстоит переосмыслить, широко популяризировать и всесторонне развивать идеи наших ученых. Крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что решению этой задачи будет способствовать инициатива по учреждению ордена «Ходжа Ахмета Яссауи», озвученная в Туркестанской области.

— Наряду с этим в прошлом году состоялся международный симпозиум, посвященный учению Яссауи. В целом, важно обеспечить широкую популяризацию наследия великого мыслителя Ходжи Ахмета Яссауи, раскрывая масштаб его выдающейся личности как по всей стране, так и за рубежом. Наряду с этим необходимо всесторонне исследовать его уникальные труды. Продолжением этой доброй инициативы станет проведение в нынешнем году форума, посвященного Аль-Фараби. Такие обогащающие нашу науку мероприятия будут проводиться ежегодно, — подчеркнул Глава государства.

