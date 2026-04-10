Казахстан выиграл медальный зачет чемпионата Азии по боксу-2026

10 апреля в Улан-Баторе были разыграны медали чемпионата Азии по боксу среди мужчин. Казахстанские боксеры завоевали восемь из 10 возможных медалей, причем, пять из 10 финалов на чемпионате Азии-2026 прошли с участием боксеров из Казахстана.

Единственное поражение в финале допустил Торехан Сабырхан. Чемпион мира среди взрослых впервые выступал на взрослом азиатском первенстве, в финальном бою в весе до 70 кг он уступил сопернику из Иордании Зеяду Ишаишу. Четыре других финала, в которых участвовали казахстанцы, принесли золотые награды.

В весе до 60 кг Оразбек Асылкулов победил Сачина из Индии. Оба очных противостояния между боксерами Казахстана и Узбекистана завершились победой казахстанцев. В весе до 75 кг Жавохир Абдурахимов (Узбекистан) проиграл Сабыржану Аккалыкову (Казахстан), а в весе до 85 кг Нурбек Оралбай (Казахстан) победил Жасурбека Юлдошева (Узбекистан).

В супертяжелом весе (свыше 90 кг) Айбек Оралбай поставил точку, победив этнического казаха из Китая Данабека Байконыса. Бронзовые награды чемпионата Азии-2026 завоевали Сагындык Тогамбай (до 90 кг) и Махмуд Сабырхан (55 кг).

Без медалей остались Ертуган Зейнулинов (65 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг). Таким образом, в медальном зачете среди мужчин у Казахстана восемь медалей (четыре золота, одно серебро и три бронзы). У занявшего второе место Узбекистана шесть медалей (три золота, два серебра и одна бронза). В общем зачете по сумме выступления мужских и женских команд Казахстан также стал лидером, завоевав 13 медалей, из которых шесть — золотые, две серебряные и пять бронзовых.

У занявшей второе место сборной Индии 16 наград, но из них только пять — золотые, за счет чего эта сборная оказалась ниже Казахстана. Также у Индии три серебряные и восемь бронзовых медалей. Узбекистан в сводном зачете на третьем месте (три золота, четыре серебра и четыре бронзы, всего 11 медалей).

Женская сборная Казахстана, в свою очередь, заняла второе место в общекомандном зачете.