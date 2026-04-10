Президент поздравил сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на ЧА

Президент подчеркнул, что представители нашей страны подтвердили высокий класс отечественной школы бокса, завоевав первое место в общекомандном зачете.

В поздравлении отмечается, что особый вклад в общую победу внесли Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец и Дина Исламбекова, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета.

Глава государства пожелал отечественным боксерам и в будущем достойно защищать цвета национального флага на крупнейших мировых состязаниях.

Напомним, Казахстан выиграл медальный зачет чемпионата Азии по боксу-2026. Мужская сборная Казахстана по боксу одержала безоговорочную победу на чемпионате Азии, завершившемся в Улан-Баторе. Также Казахстан выиграл общий зачет этого соревнования по сумме выступлений мужских и женских команд.

10 апреля в Улан-Баторе были разыграны медали чемпионата Азии по боксу среди мужчин. Казахстанские боксеры завоевали восемь из 10 возможных медалей, причем, пять из 10 финалов на чемпионате Азии-2026 прошли с участием боксеров из Казахстана.

В весе до 60 кг Оразбек Асылкулов победил Сачина из Индии. Оба очных противостояния между боксерами Казахстана и Узбекистана завершились победой казахстанцев. В весе до 75 кг Жавохир Абдурахимов (Узбекистан) проиграл Сабыржану Аккалыкову (Казахстан), а в весе до 85 кг Нурбек Оралбай (Казахстан) победил Жасурбека Юлдошева (Узбекистан).

В супертяжелом весе (свыше 90 кг) Айбек Оралбай поставил точку, победив этнического казаха из Китая Данабека Байконыса.

В общем зачете по сумме выступления мужских и женских команд Казахстан также стал лидером, завоевав 13 медалей, из которых шесть — золотые, две серебряные и пять бронзовых.