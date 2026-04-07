РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:07, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Минэнерго прогнозирует изменение цен на уголь в Казахстане

    Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в Правительстве прокомментировал возможный рост цен на уголь в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголь
    Фото: Kazinform

    По его словам, в предстоящий зимний период подорожания угля не прогнозируется, но этого нельзя исключать в будущем.

    — Сегодня была большая информация от угледобывающих предприятий по модернизации и увеличению добычи. Поэтому определенные затраты, инвестиции будут, и это приведет к инфляционному росту стоимости угля, я думаю. Но таких резких увеличений мы не ожидаем, оно будет регулируемым и постепенным, — сказал Сунгат Есимханов. 

    Вице-министр добавил, что ведомство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и местными исполнительными органами на постоянной основе ведет работу по контролю ситуации на рынке.

    Ранее сообщалось, что Казахстан планирует значительно увеличить добычу угля в 2026 году. 

    Теги:
    Данира Искакова
    Сейчас читают