Минэнерго прогнозирует изменение цен на уголь в Казахстане

По его словам, в предстоящий зимний период подорожания угля не прогнозируется, но этого нельзя исключать в будущем.

— Сегодня была большая информация от угледобывающих предприятий по модернизации и увеличению добычи. Поэтому определенные затраты, инвестиции будут, и это приведет к инфляционному росту стоимости угля, я думаю. Но таких резких увеличений мы не ожидаем, оно будет регулируемым и постепенным, — сказал Сунгат Есимханов.

Вице-министр добавил, что ведомство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и местными исполнительными органами на постоянной основе ведет работу по контролю ситуации на рынке.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует значительно увеличить добычу угля в 2026 году.