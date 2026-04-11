Утвержден пятый том истории Казахстана, посвященный периоду XIX — начала ХХ веков

На заседании была рассмотрена рукопись пятого тома, посвященного истории Казахстана в период XIX — начала ХХ веков.

Структуру и содержание пятого тома, обновленного с учетом предложений членов редколлегии, презентовал руководитель авторского коллектива доктор исторических наук, директор Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова, академик Зиябек Кабульдинов.

Редакционная коллегия общим голосованием приняла решение об утверждении пятого тома для дальнейшей подготовки к изданию.

Следующим вопросом на повестке стало рассмотрение рукописи шестого тома академического издания, посвященного советскому периоду истории Казахстана.

Концепцию, структуру и содержание тома представила руководитель авторского коллектива кандидат исторических наук Кулгазира Балтабаева.

Редколлегией были заслушаны рецензии доктора исторических наук, профессора Буркитбая Аягана, доктора социологических наук, генерального директора Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасовой, кандидата политических наук, директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева.

В ходе обсуждения также выступили и поделились своими предложениями члены редколлегии Дихан Қамзабекұлы, Еркин Абиль, Галина Ксенжик, Радик Темиргалиев, Мамбет Койгелдиев, Ханкельды Абжанов, Кенжехан Матыжанов, Оразак Исмагулов, Берекет Карибаев, Жаксылык Сабитов, Айболат Кушкумбаев, Нурсан Алимбай, Айдос Сарым, Сабит Шилдебай, Берик Абдыгалиулы, Михаил Акулов.

По итогам заседания члены редакционной коллегии приняли решение на следующем заседании продолжить рассмотрение шестого тома «Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней».

Ранее редколлегия обсудила концепт-дизайн многотомника по истории Казахстана.