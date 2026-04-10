Касым-Жомарт Токаев наградил ученых и вручил ключи от квартир

За большие достижения в области науки и значительный вклад в развитие высшего образования награждены:

орденом «Парасат»

Дуйсекова Куляш Керимбековна — профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования

Монтаев Сарсенбек Алиакбарұлы — руководитель лаборатории НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»;

орденом «Құрмет»

Дүйсен Ғалымжан Мұстахимұлы — заместитель генерального директора РГП «Институт востоковедения имени Р. Б. Сулейменова» Комитета науки Министерства науки и высшего образования

Кульдеев Ержан Итеменович — проректор НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева» Министерства науки и высшего образования

Мерц Виктор Карлович — главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения

Орынбаев Мухит Бармакулы — главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения

Приходько Николай Георгиевич — главный научный сотрудник РГП «Институт проблем горения» Комитета науки Министерства науки и высшего образования

Тусупбаев Несипбай Куандыкович — заведующий лабораторией АО «Институт металлургии и обогащения»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Абдикенов Бейбит Болатгазыевич — директор ТОО «Аstana IT University»

Арғынғазинов Айбол Арғынғазыұлы — ассоциированный профессор Института управления РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»

Батрышев Дидар Галымович — научный сотрудник АО «Казахстанско-Британский технический университет»

Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна — профессор НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Министерства науки и высшего образования

Боргеков Дарын Боранбаевич — директор Астанинского филиала РГП «Институт ядерной физики» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии

Догадкин Дмитрий Сергеевич — инженер-исследователь НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования

Ермухамбетова Асия Амеркановна — председатель ОО «Альянс молодых ученых»

Касымов Аскар Багдатович — профессор НАО «Шәкәрім университет» Министерства науки и высшего образования

Кенесов Булат Нурланович — профессор ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан

Конкина Гульбаршин Спановна — профессор НАО «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина» Министерства науки и высшего образования

Лутай Сергей Сергеевич — старший преподаватель НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования

Махамбетов Ерболат Нысаналыулы — заведующий лабораторией филиала РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Химико-металлургический институт имени Ж. Абишева»

Перфильева Анастасия Викторовна — ассоциированный профессор РГП «Институт генетики и физиологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования

Тажбаев Еркеблан Муратович — член правления — проректор НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е. А. Букетова» Министерства науки и высшего образования

Тауанов Жандос Турегулович — председатель Совета молодежи НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства науки и высшего образования

Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы — руководитель научного центра ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан

Укин Сымбат Кенжебекович — ассоциированный профессор НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»

Утепов Елбек Бахитович — профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования

Шлимас Дмитрий Игорьевич — преподаватель-исследователь НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования;

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено

Омарову Амангелды Джумагалиевичу — президенту учреждения «Международный транспортно-гуманитарный университет»;

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» присвоено

Кадыржанову Кайрату Камаловичу — старшему научному сотруднику НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования.

Тажке Глава государства вручил ключи от квартир ряду молодых ученых.

В ходе церемонии награждения также выступили руководитель лаборатории Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Сарсенбек Монтаев, ассоциированный профессор Института генетики и физиологии Анастасия Перфильева, старший научный сотрудник Астанинского филиала Института ядерной физики Әлішер Мүтәлі.

Фото: Акорда

Позже состоялось совместное фотографирование Касым-Жомарта Токаева с учеными.