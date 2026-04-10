    14:11, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев наградил ученых и вручил ключи от квартир

    В преддверии профессионального праздника Президент наградил ученых, добившихся значительных успехов в сфере науки, а также внесших существенный вклад в развитие высшего образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства наградил ученых и вручил ключи от квартир
    Фото: Акорда

    За большие достижения в области науки и значительный вклад в развитие высшего образования награждены:

    орденом «Парасат»

    Дуйсекова Куляш Керимбековна — профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования

    Монтаев Сарсенбек Алиакбарұлы — руководитель лаборатории НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»;

    орденом «Құрмет»

    Дүйсен Ғалымжан Мұстахимұлы — заместитель генерального директора РГП «Институт востоковедения имени Р. Б. Сулейменова» Комитета науки Министерства науки и высшего образования

    Кульдеев Ержан Итеменович — проректор НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева» Министерства науки и высшего образования

    Мерц Виктор Карлович — главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения

    Орынбаев Мухит Бармакулы — главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения

    Приходько Николай Георгиевич — главный научный сотрудник РГП «Институт проблем горения» Комитета науки Министерства науки и высшего образования

    Тусупбаев Несипбай Куандыкович — заведующий лабораторией АО «Институт металлургии и обогащения»;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Абдикенов Бейбит Болатгазыевич — директор ТОО «Аstana IT University»

    Арғынғазинов Айбол Арғынғазыұлы — ассоциированный профессор Института управления РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»

    Батрышев Дидар Галымович — научный сотрудник АО «Казахстанско-Британский технический университет»

    Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна — профессор НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Министерства науки и высшего образования

    Боргеков Дарын Боранбаевич — директор Астанинского филиала РГП «Институт ядерной физики» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии

    Догадкин Дмитрий Сергеевич — инженер-исследователь НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования

    Ермухамбетова Асия Амеркановна — председатель ОО «Альянс молодых ученых»

    Касымов Аскар Багдатович — профессор НАО «Шәкәрім университет» Министерства науки и высшего образования

    Кенесов Булат Нурланович — профессор ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан

    Конкина Гульбаршин Спановна — профессор НАО «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина» Министерства науки и высшего образования

    Лутай Сергей Сергеевич — старший преподаватель НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования

    Махамбетов Ерболат Нысаналыулы — заведующий лабораторией филиала РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Химико-металлургический институт имени Ж. Абишева»

    Перфильева Анастасия Викторовна — ассоциированный профессор РГП «Институт генетики и физиологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования

    Тажбаев Еркеблан Муратович — член правления — проректор НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е. А. Букетова» Министерства науки и высшего образования

    Тауанов Жандос Турегулович — председатель Совета молодежи НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства науки и высшего образования

    Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы — руководитель научного центра ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан

    Укин Сымбат Кенжебекович — ассоциированный профессор НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»

    Утепов Елбек Бахитович — профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования

    Шлимас Дмитрий Игорьевич — преподаватель-исследователь НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования;

    почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено

    Омарову Амангелды Джумагалиевичу — президенту учреждения «Международный транспортно-гуманитарный университет»;

    почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» присвоено

    Кадыржанову Кайрату Камаловичу — старшему научному сотруднику НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования.

    Тажке Глава государства вручил ключи от квартир ряду молодых ученых.

    В ходе церемонии награждения также выступили руководитель лаборатории Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Сарсенбек Монтаев, ассоциированный профессор Института генетики и физиологии Анастасия Перфильева, старший научный сотрудник Астанинского филиала Института ядерной физики Әлішер Мүтәлі.

    Позже состоялось совместное фотографирование Касым-Жомарта Токаева с учеными.

    Динара Жусупбекова
