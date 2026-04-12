Президент Узбекистана проводил Президента Казахстана по завершении рабочего визита

В аэропорту Бухары Главу государства проводил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре. Позже главы двух стран провели неформальную встречу и ознакомились с работой ситуационного центра в Бухаре.

Президент Узбекистана передал Президенту Казахстана ряд исторических документов. Также Токаев и Мирзиёев посетили хакатон по ИИ и ознакомились с текстильным кластером, продукция которого поставляется на экспорт.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили ряд исторических и культурных достопримечательностей Бухары, включая древние архитектурные комплексы и объекты, связанные с общим культурным наследием двух народов.