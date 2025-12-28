От экономики до культуры — чем запомнилась минувшая неделя в Казахстане

Президент: о развитии Астаны

В начале недели Глава государства продолжил программу пребывания в России. В рамках неформальной встречи глав государств СНГ Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным.

Фото: Акорда

По возвращению в Казахстан, Глава государства провел ряд рабочих встреч и вручил ключи от квартир сотрудникам Генпрокуратуры, Службы госохраны и МВД РК.

Фото: Акорда

24 декабря Касым-Жомарт Токаев посетил производственные и соцобъекты Астаны. Среди них был завод Tausogar по производству подъемного оборудования, завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru, а также осмотрел выставку предприятий обрабатывающей промышленности.

Фото: Акорда

В ходе объезда объектов столицы Глава государства ознакомился с работой частного образовательного учреждения NGS Astana в районе Нура и осмотрел многофункциональный комплекс Tanym.

Фото: Ақорда

После объезда объектов Глава государства выступил на совещании по развитию Астаны, где рассказал, что по итогам 2025 года ожидается увеличение объема ВРП Астаны до $34 млрд.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил и достижения столицы.

— Что касается валового регионального продукта на душу населения, то здесь цифры достаточно репрезентативные и впечатляющие. Что говорит Индекс Oxford Economics 2025. Это исследование охватывает 1000 крупнейших городов мира, оценивая их по пяти категориям: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление. Астана стала 36-й в Азии и 276-й в мире и уверенно обгоняет известные города, которые расположены в нашем регионе. Но успокаиваться нельзя, потому что потенциал у нас большой. Мы должны постоянно идти вперед. Поэтому полагаю, что в следующем году у Астаны есть возможность значительно улучшить свой рейтинг именно по данному индексу, — сказал Глава государства.

В ходе совещания по развитию Астаны Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал обратить внимание на опыт Японии по внедрению передовых решений в систему госуправления. Он поручил акиму Астаны завершить реализацию проекта Smart City в кратчайшие сроки.

Также Президент остановился на вопросах экологии, ускорении формирования системы переработки отходов и о мерах по созданию экопарков в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров.

Фото: Акорда

Помимо этого, Глава государства поднял вопросы, связанные с транспортной сферой. Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с ростом ДТП на дорогах столицы и поддержал планы по расширению сети ЛРТ и предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай батыра.

25 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область.

Фото: Акорда

Глава государства посетил предприятия по производству медизделий в Жамбылской области, малую индустриальную зону «Тараз». А таже осмотрев предприятие по производству закаленного стекла Dala Glass, встретился с работниками завода.

В рамках рабочей поездки Президент провел встречу с общественностью Жамбылской области, где поднимались вопросы развития сельского хозяйства, социальной сферы, безопасности страны, инклюзивного спорта, внедрения искусственного интеллекта.

Фото: Акорда

Также Глава государства предложил дать имя Бауыржана Момышулы новой военной школе-интернату и подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» легендарному полководцу.

Правительство: поддержка микро и малого бизнеса

Очередное заседание Правительства в минувшую неделю было посвящено вопросам поддержки МСБ. Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин представил единую программу «Іскер аймақ», нацеленную на развитие малого и микробизнеса в Казахстане.

Фото: Kazinform

Глава Кабмина Олжас Бектенов высказался о запрете для бизнеса на вычет расходов при работе с поставщиками.

— У бизнеса вызывает обеспокоенность запрет на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации. А это порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса. Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее, — заявил он.

В связи с эти Премьер-министр дал ряд поручений:

Министерству финансов сопровождать бизнес, внедрив сервисную модель налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы;

совместно с Национальным банком в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса;

Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения.

Также Олжас Бектенов провел ряд встреч по вопросам реализации крупных инвестпроектов в обрабатывающей промышленности.

Кроме вопросов бизнеса, журналистов интересовали и другие актуальные вопросы. Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве ответил на вопрос о том, что ждет рынок недвижимости Казахстана в следующем году.

Парламент

И пока журналистов волнует вопрос рынка жилья, народные избранники недовольны работой некоторых банков.

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что, несмотря на критику и поручения по реформированию, Банк развития Казахстана по-прежнему остается «банком для избранных»

Тем временем, депутаты Сената не одобрили отдельные статьи закона о банках и вернули его в Мажилис с предложением новой редакции. Также на доработку в Мажилис Сенат вернул проект нового Строительного кодекса.

Но есть и приятные новости — депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили Цифровой кодекс РК.

Фото: Freepik.com

Как отмечается в заключении Комитета Сената, целью Кодекса является создание единой, прозрачной и эффективной системы правового регулирования цифровой сферы.

Кодексом определяются цели, задачи и принципы цифрового законодательства, которые направлены на закрепление механизмов реализации единой государственной политики в цифровой среде, укрепление законности и правопорядка в цифровой среде, а также создание условий для привлечения инвестиций в развитие цифровой среды.

Новые законы

26 декабря Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг».

О том, какие меры предусматривает принять данный документ, можно прочитать здесь.

Так же Президент подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана».

Закон предусматривает ряд ключевых новаций, которые опубликованы здесь.

Громкие судебные дела

В Астане завершился судебный процесс по делу о смерти трехлетней девочки, скончавшейся во время лечения 18 зубов в частной стоматологической клинике.

Суд признал врача-анестезиолога виновной, однако освободил ее от основного наказания в связи с амнистией, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Казахстан.

— Признать Ж. виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 317 части 3 Уголовного Кодекса и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с оказанием медицинских услуг сроком на три года. На основании пункта 1 статьи 2 закона Республики Казахстан «Об Амнистии» в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан от 23 июня 2025 года освободить Ж. от отбытия наказания основного наказания, — огласил приговор председательствующий судья.

Фото: Мұхтар Холдорбеков / Kazinform

Также суд вынес частное постановление в отношении руководства клиники. Информацию о выявленных нарушениях суд направил в Минздрав, департамент полиции и прокуратуру.

Согласно частному постановлению суда, Минздраву предложено пересмотреть правила применения общей анестезии при лечении детей, а правоохранительным органам дать правовую оценку действиям и бездействию сотрудников клиники.

А в суде Атырауской области адвокаты и защитники осужденных по делу об убийстве Яны Легкодимовой подают апелляционные жалобы.

Как сообщили в пресс-службе суда Атырауской области, на данный момент уголовное дело в апелляционную инстанцию — областной суд — еще не поступило. Адвокаты и защитники осужденных подают апелляционные жалобы.

После передачи материалов дела апелляционная коллегия рассмотрит доводы стороны защиты в установленном законом порядке.

Общество: бесплатная замена удостоверения личности, применение «Севорана» и защита медиков

Одной из приятных новостей минувшей недели стало сообщение о том, что с 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока.

Так же МВД Казахстана обрадовали наших сограждан, которые пребывают зарубежом. Электронное оформление паспортов теперь доступно не только внутри страны, но и за ее пределами — в 99 загранучреждениях в 71 стране мира. Казахстанцы за рубежом могут получить паспорт в течение 30 дней вместо прежних 6 месяцев. Работа по цифровизации и упрощению выдачи документов будет продолжена для еще большего удобства граждан.

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

Приятная новость про паспорта коснулась не только казахстанцев, но и казахских тазы.

В стране за последние годы была проведена масштабная научная работа, которая впервые дала точные данные о национальных породах собак — тазы и тобет. Создан банк их ДНК, введены генетические паспорта, а тазы получили международное признание.

А вот международно признанный препарат «Севоран» хоть и посеял сомнение среди пациентов стоматологии, все же будет применятся в лечении зубов. Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал, будет ли ведомство пересматривать использование препарата в стоматологических клиниках после трагического случая смерти трехлетней девочки в Астане.

— Любая интервенция, в том числе лечение зубов является медицинской процедурой. К ней необходимо подходить очень серьезно, прежде всего, родителям. Лечение зубов, особенно маленьких детей усложняется тем, что не все дети хорошо переносят боль. В этой связи используются анестезиологические препараты. Данный препарат «Севоран» используется во всем мире, считается безопасным. В Казахстане он еще с 2007 года используется. Отдельно пересматривать клинические протоколы и анестезиологическое пособие мы не планируем, так как внутри уже прописаны все меры предосторожности, — сказал он на брифинге в Сенате.

Тимур Султангазиев отметил, что в настоящее время ведомство проводит масштабную проверку стоматологических клиник.

Также Тимур Султангазиев привел статистику нападений на медицинских работников. По его словам, цифры достигли до 70 случаев. В основном это касается фельдшеров неотложки.

К слову, депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили закон, который вводит уголовную ответственность за нападение на врачей. Теперь за насилие в отношении медработников можно получить наказание до 12 лет тюрьмы.



Помимо нападений, врачи скорой помощи подвергаются и другим опасностям.

В прошедшую неделю на стене городской станции скорой медицинской помощи Астаны установили мемориальную доску в память о фельдшере Улдане Мырзуан, погибшей при исполнении служебного долга.

Кадры из видео

Культура: прощание с актерами

В минувшую неделю также почтили память двух легендарных актеров казахского кино.

23 декабря В Алматы прошла церемония прощания с легендарным казахстанским актером и режиссером, народным артистом Асанали Ашимовым.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, где проходила церемония прощания, собрались сотни людей — родные и близкие, представители культуры и искусства, общественные деятели, коллеги и ученики мастера, а также жители города.

В траурной церемонии приняли участие государственный советник Ерлан Карин, заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, аким города Дархан Сатыбалды и другие официальные лица. Госсоветник также отметил насыщенную и непростую судьбу Асанали Ашимова, подчеркнув его исключительную роль в истории отечественного искусства.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Ерлан Карин зачитал слова соболезнования от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, отметив, что эта утрата стала общей болью для всей страны.

— Асанали Ашимов посвятил всю свою жизнь театру и кино, внеся неоценимый вклад в расширение горизонтов нашей национальной культуры. Он мастерски воплотил на сцене и на экране множество ярких образов, снискав искреннюю любовь и признание зрителей. Как выдающийся мастер сцены и профессиональный кинематографист, он оставил после себя неизгладимый след. Направляя и поддерживая молодых деятелей искусства, он внес значительный вклад в сохранение духовной преемственности. Светлый образ Асанали Ашимова, прожившего достойную и созидательную жизнь, с честью неся высокое искусство, навсегда сохранится в сердцах нашего народа, — говорилось в телеграмме.

Особенно трогательным моментом церемонии стал плач-воспоминание вдовы покойного, который глубоко растрогал всех присутствующих.

Общественный порядок во время церемонии обеспечивали сотрудники полиции. Похороны состоялись на кладбище «Кеңсай-1».

Напомним, Асанали Ашимов ушел из жизни 21 декабря на 88-м году жизни. Всенародную известность ему принес фильм Шакена Айманова «Конец атамана», вышедший на экраны в 1972 году.

За свою творческую карьеру он сыграл десятки ярких ролей, вошедших в золотой фонд казахского кино и театра, и внес неоценимый вклад в воспитание нескольких поколений актеров.

Также казахстанцы в минувшую неделю прощались с Нурланом Сегизбаевым, известным по фильму «Менің атым Қожа». Заслуженный деятель Казахстана, известный актер, сценарист и кинодраматург Сегизбаев Нурлан Санжарович скончался на 75-м году жизни.

Актер, широко известный зрителям по главной роли в фильме Абдуллы Карсакбаева «Меня зовут Кожа» («Менің атым Қожа»), сыгранной им в детстве, был уникальной фигурой в казахском кинематографе. Его художественные образы на экране занимают особое место в истории отечественного искусства.

Фото: Министерство культуры и информации

— Яркий образ, творческое наследие и вдохновляющий жизненный путь Нурлана Санжаровича навсегда останутся в памяти нашего народа, — отметили в Министерстве культуры и информации.

Спорт: госнаграды и достижения

Спортивные новости страны радуют болельщиков почти по всем видам.

Началась неделя с вручения госнаград призерам и тренерам XXV Летних Сурдлимпийских игр.

Фото: primeminister.kz

А представители зимних видов спорта готовятся к главным играм четырехлетки. Тренерский штаб сборной Казахстана по конькобежному спорту определился с именами спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Согласно официальной информации, честь Казахстана поедут защищать Евгений Кошкин, Надежда Морозова, Арина Ильященко, а также две натурализованные экс-россиянки Кристина Силаева и Елизавета Голубева.

Тем временем Казахстанская федерация бокса подвела итоги 2025 года и поделилась планами подготовки к Олимпийским играм 2028 года.

А в Астане подвели итоги спортивного года. В столице впервые вручили спортивную премию «NAMYS» по 14 номинациям — награда тем, кто в этом году прославлял страну на международных аренах, воспитывал чемпионов и развивал массовый спорт.

В целом, казахстанские спортсмены установили свыше 50 исторических достижений в 2025 году.

И лучшим из лучших вручили награду «Үздік — 2025». О лауреатах республиканской премии, направленной на поощрение лучших спортсменов, тренеров, специалистов, спортивных организаций и представителей отрасли, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в стране читайте здесь.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

А спортивные успехи Казахстана за 2025 год можете прочитать в обзорном материале корреспондента агентства Kazinform.

В завершении недели два мировых гиганта спорта порадовали болельщиков совместным видео в социальных сетях.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) произошла встреча президента World Boxing и главы Национального олимпийского комитета РК Геннадия Головкина и португальской звезды футбола Криштиану Роналду.

На видео слышен небольшой отрывок беседы, где Головкин заявил, что возможен еще один его бой в следующем году.