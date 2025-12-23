РУ
    15:54, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Убийство Яны Легкодимовой: осужденные обжалуют пожизненный срок

    Адвокаты и защитники осужденных по делу об убийстве Яны Легкодимовой подают апелляционные жалобы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Убийство Яны Легкодимовой в Атырау
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Legkodimova_ / Instagram

    Как сообщили в пресс-службе суда Атырауской области, на данный момент уголовное дело в апелляционную инстанцию — областной суд — ещё не поступило. Адвокаты и защитники осужденных подают апелляционные жалобы.

    После передачи материалов дела апелляционная коллегия рассмотрит доводы стороны защиты в установленном законом порядке.

    Напомним, в ноябре 2025 года был вынесен приговор по делу об убийстве 24-летней Яны Легкодимовой. Суд назначил Ризуану Хайржанову и Алтынбеку Катимову пожизненное лишение свободы.

    Трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

    Дарья Аверченко
    Автор
