Убийство Яны Легкодимовой: осужденные обжалуют пожизненный срок

Как сообщили в пресс-службе суда Атырауской области, на данный момент уголовное дело в апелляционную инстанцию — областной суд — ещё не поступило. Адвокаты и защитники осужденных подают апелляционные жалобы.

После передачи материалов дела апелляционная коллегия рассмотрит доводы стороны защиты в установленном законом порядке.

Напомним, в ноябре 2025 года был вынесен приговор по делу об убийстве 24-летней Яны Легкодимовой. Суд назначил Ризуану Хайржанову и Алтынбеку Катимову пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.