РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:06, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент поручил акиму Астаны завершить реализацию проекта Smart City в кратчайшие сроки

    В ходе совещания по развитию Астаны Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал обратить внимание на опыт Японии по внедрению передовых решений в систему госуправления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны завершить реализацию проекта Smart City в кратчайшие сроки
    Фото: Акорда

    — Особое внимание следует уделить развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий. Как вы знаете, на прошлой неделе я побывал с официальным визитом в Японии, в рамках которого состоялась встреча с губернатором Токио. Мы обсудили перспективы сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере цифровых технологий. Я ознакомился с проектом Smart City в Токио. Япония весьма успешно внедряет передовые решения в систему государственного управления. Мы договорились об обмене опытом в данной сфере, — сказал Президент. 

    Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны завершить реализацию проекта Smart City в кратчайшие сроки.

    — Ранее, по моему поручению, в Астане был запущен проект Smart City. В ближайшее время начнет работу Центр оперативного управления, который будет координировать работу установленных в городе видеокамер и деятельность различных служб. Данная система позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать происшествия. Для обеспечения функционирования платформы строится Центр обработки данных. Возможности цифровой инфраструктуры также будут использованы органами правопорядка в целях поддержания общественной безопасности. Принцип «Закон и Порядок» должен работать на практике. Поручаю акиму Астаны завершить реализацию проекта в кратчайшие сроки. Аналогичные платформы должны быть внедрены во всех городах страны. Ответственность за координацию данной инициативы возлагается на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, — поручил Президент.

    Теги:
    Акорда
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают