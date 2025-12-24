Экология, чистота в быту должны быть частью нашего менталитета — Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что Астана не должна быть городом, где наводят лоск только на центральных улицах.

— Надо заглядывать и за фасады. Для того, чтобы украшать город, нам нужно помимо бюджетных привлекать частные средства в качестве спонсорских. Я планирую в новом году собрать наших предпринимателей и еще раз обратиться к ним. Я лично буду принимать жесткие меры. В конце концов, надо любить свою Родину. Следует активизировать работу по реновации торговых, промышленных и жилых кварталов правого берега. Вопросы благоустройства всегда будут волновать граждан. Это понятно, они имеют право говорить об этом. Но и акимат должен требовать высокую культуру со стороны граждан, проживающих постоянно в нашей столице и посещающих ее, — сказал он.

Президент также указал на важность сохранения экологии, ведь это вопрос стратегического порядка.

— Конечно, в нашем обществе укореняются принципы высокой экологической культуры и деятельного участия. Именно с этой целью мною был инициирован проект «Таза Қазақстан», который получил широкую поддержку по всей стране. Сохранение экологии — вопрос стратегического порядка. Надо сказать, почему я инициировал эту по своей сути идеологическую кампанию «Таза Қазақстан» — потому что экология, чистота в быту должны быть частью нашего менталитета. В целом, в ряде азиатских городов применяются экономически обоснованные подходы к утилизации мусора. С мусором надо действительно бороться. В Токио постоянное население — 14 миллионов. Это немало для такой площади, но колоссальная чистота и порядок. Я сделал даже комплимент во время выступления на саммите, обращаясь к Премьер-министру Японии: сила Вашего государства — все-таки в людях. Вы прививаете идеи гармонии. Японцы постоянно учатся, умеют вести себя, уважать личное пространство других людей, содержат в чистоте свои помещения, дома, квартиры. И, конечно же, они все время получают знания и готовы делиться этими знаниями с подрастающим поколением. Такой менталитет нации нам нужно иметь здесь. Поэтому я очень сильно надеюсь на цифровизацию и искусственный интеллект. Считаю, что мы должны сильно продвинуться и таким образом стать технологической нацией, — отметил Президент.

Ранее на совещании Касым-Жомарт Токаев также отметил, что особое внимание надо уделить формированию гармоничного городского пространства в Астане.