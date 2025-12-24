Экология, чистота в быту должны быть частью нашего менталитета — Касым-Жомарт Токаев
На совещании по развитию Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев поручил привлекать частные средства в качестве спонсорских помимо бюджетных для того, чтобы украшать город, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства подчеркнул, что Астана не должна быть городом, где наводят лоск только на центральных улицах.
— Надо заглядывать и за фасады. Для того, чтобы украшать город, нам нужно помимо бюджетных привлекать частные средства в качестве спонсорских. Я планирую в новом году собрать наших предпринимателей и еще раз обратиться к ним. Я лично буду принимать жесткие меры. В конце концов, надо любить свою Родину. Следует активизировать работу по реновации торговых, промышленных и жилых кварталов правого берега. Вопросы благоустройства всегда будут волновать граждан. Это понятно, они имеют право говорить об этом. Но и акимат должен требовать высокую культуру со стороны граждан, проживающих постоянно в нашей столице и посещающих ее, — сказал он.
Президент также указал на важность сохранения экологии, ведь это вопрос стратегического порядка.
— Конечно, в нашем обществе укореняются принципы высокой экологической культуры и деятельного участия. Именно с этой целью мною был инициирован проект «Таза Қазақстан», который получил широкую поддержку по всей стране. Сохранение экологии — вопрос стратегического порядка. Надо сказать, почему я инициировал эту по своей сути идеологическую кампанию «Таза Қазақстан» — потому что экология, чистота в быту должны быть частью нашего менталитета. В целом, в ряде азиатских городов применяются экономически обоснованные подходы к утилизации мусора. С мусором надо действительно бороться. В Токио постоянное население — 14 миллионов. Это немало для такой площади, но колоссальная чистота и порядок. Я сделал даже комплимент во время выступления на саммите, обращаясь к Премьер-министру Японии: сила Вашего государства — все-таки в людях. Вы прививаете идеи гармонии. Японцы постоянно учатся, умеют вести себя, уважать личное пространство других людей, содержат в чистоте свои помещения, дома, квартиры. И, конечно же, они все время получают знания и готовы делиться этими знаниями с подрастающим поколением. Такой менталитет нации нам нужно иметь здесь. Поэтому я очень сильно надеюсь на цифровизацию и искусственный интеллект. Считаю, что мы должны сильно продвинуться и таким образом стать технологической нацией, — отметил Президент.
Ранее на совещании Касым-Жомарт Токаев также отметил, что особое внимание надо уделить формированию гармоничного городского пространства в Астане.