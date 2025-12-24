Президент: У Астаны особый статус, она призвана служить примером современной урбанистики

— Создание максимально комфортных условий для жизни и работы граждан должно быть главным приоритетом для акимов всех уровней. У столицы особый статус, она призвана служить примером современной урбанистики. В этом плане в Астане уже достигнуты определенные результаты, сформирован единый подход к развитию городской среды. Данный момент был замечен главами государств во время мировых саммитов, которые были проведены здесь летом нынешнего года. Председатель Си Цзиньпин высказал хорошую оценку, сказал, что наш город значительно улучшил свой облик. Это говорит о том, что даже такие крупные руководители мировых держав обращают внимание на состояние наших городов, посещая Казахстан. Это обязательно надо иметь в виду, — сказал Глава государства.

Президент также отметил положительные изменения в благоустройстве столицы за последние два года.

— В рамках программы «Новый облик» в течение пяти лет планируется обновить 150 фасадов в исторической части города. Параллельно будет проводиться благоустройство улиц. В целом, за последние два года в Астане появилось много общественных пространств, зеленых насаждений и рекреационных зон. Это очень хорошо. Жители столицы отмечают данное обстоятельство, дают положительную оценку. Но теперь нам нужно бороться с тем, чтобы должным образом содержать данные сооружения. Это в первую очередь зависит от граждан Казахстана, и посещающих столицу, и постоянно живущих здесь людей. Я обращаюсь к Министерству внутренних дел, департаменту полиции: вы должны следить за этим, — подчеркнул Токаев.

Ранее в выступлении Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Астана заняла 36 место в Азии в рейтинге Oxford Economics 2025.