    17:01, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Астана заняла 36 место в Азии в рейтинге Oxford Economics 2025

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Астана зима қыс Водно-зеленый бульвар
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

      — Что касается валового регионального продукта на душу населения, то здесь цифры достаточно репрезентативные и впечатляющие. Что говорит Индекс Oxford Economics 2025. Это исследование охватывает 1000 крупнейших городов мира, оценивая их по пяти категориям: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление. Астана стала 36-й в Азии и 276-й в мире и уверенно обгоняет известные города, которые расположены в нашем регионе. Но успокаиваться нельзя, потому что потенциал у нас большой. Мы должны постоянно идти вперед. Поэтому полагаю, что в следующем году у Астаны есть возможность значительно улучшить свой рейтинг именно по данному индексу. Вслед за этим поднимется и наш рейтинг в Азии. Думаю, что это вполне подъемная задача. Столица должна служить примером для других регионов. Экономическая активность в городе неуклонно растет, что является позитивной тенденцией. В связи с этим перед акиматом и государственными органами ставятся новые задачи, — сказал Глава государства. 

    Ранее, выступая на совещании, Президент отметил, что по итогам 2025 года ожидается увеличение объема ВРП Астаны до 34 млрд долларов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Астана
    Диана Калманбаева
    Автор
