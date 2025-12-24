По итогам 2025 года ожидается увеличение объема ВРП Астаны до $34 млрд — Токаев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию Астаны, передает агентство Каzinform со ссылкой на Акорду.
Президент рассказал, что сегодня будут рассмотрены актуальные вопросы города.
— В целом, Астана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста. Однако существуют и нерешенные проблемы.
По итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса. И это закономерно.
Объем строительства жилья по итогам года достигнет около 5 млн квадратных метров. Это составляет примерно четверть от всего объема вводимого в стране жилья и в несколько раз превышает аналогичные показатели столиц наших соседних государств Центральной Азии, — сказал Касым-Жомарт Токаев
По словам Главы государства, объем выпуска обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2025 года составляет 2,8 трлн тенге с ростом 7,2%, это около 6 млрд долларов.
— Объем торговли за 11 месяцев 2025 года превышает 10,8 трлн тенге, рост составляет 8,4%, это примерно 22,5 млрд долларов.
Налогов, как мне было сегодня доложено, было заплачено 4,3 трлн тенге. Тоже приличная сумма.
В 2024 году объем валового регионального продукта Астаны составил 15 с небольшим трлн тенге, это 32 млрд долларов. По итогам 2025 года ожидается 34 и, возможно, поднимется до 35 млрд долларов (17 трлн тенге и более) при официальной численности населения 1,6 млн человек, — отметил Президент.
Ранее Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане.