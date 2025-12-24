По итогам 2025 года ожидается увеличение объема ВРП Астаны до $34 млрд — Токаев

Президент рассказал, что сегодня будут рассмотрены актуальные вопросы города.

— В целом, Астана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста. Однако существуют и нерешенные проблемы.

По итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса. И это закономерно.

Объем строительства жилья по итогам года достигнет около 5 млн квадратных метров. Это составляет примерно четверть от всего объема вводимого в стране жилья и в несколько раз превышает аналогичные показатели столиц наших соседних государств Центральной Азии, — сказал Касым-Жомарт Токаев