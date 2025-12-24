РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:58, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    По итогам 2025 года ожидается увеличение объема ВРП Астаны до $34 млрд — Токаев

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию Астаны, передает агентство Каzinform со ссылкой на Акорду.

    Астана
    Фото: Kazinform

    Президент рассказал, что сегодня будут рассмотрены актуальные вопросы города.

    — В целом, Астана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста. Однако существуют и нерешенные проблемы.

    По итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса. И это закономерно.

    Объем строительства жилья по итогам года достигнет около 5 млн квадратных метров. Это составляет примерно четверть от всего объема вводимого в стране жилья и в несколько раз превышает аналогичные показатели столиц наших соседних государств Центральной Азии, — сказал Касым-Жомарт Токаев

    По словам Главы государства, объем выпуска обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2025 года составляет 2,8 трлн тенге с ростом 7,2%, это около 6 млрд долларов.

    — Объем торговли за 11 месяцев 2025 года превышает 10,8 трлн тенге, рост составляет 8,4%, это примерно 22,5 млрд долларов.
    Налогов, как мне было сегодня доложено, было заплачено 4,3 трлн тенге. Тоже приличная сумма.

    В 2024 году объем валового регионального продукта Астаны составил 15 с небольшим трлн тенге, это 32 млрд долларов. По итогам 2025 года ожидается 34 и, возможно, поднимется до 35 млрд долларов (17 трлн тенге и более) при официальной численности населения 1,6 млн человек, — отметил Президент.

    Ранее Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Астана
    Наталья Мосунова
    Автор
